買樓收租就能財務自由？　睇清數據　學識點計數

環球利率持續低企，老一輩常說，與其將資金放入銀行做定期，倒不如買樓收租。事實上，買樓收租，是許多人的理想投資方法，更是上一代達至財務自由的不二法門。不過，目前樓價高企，租金回報續跌，想靠買樓收租，達至財務自由，彷彿已成絕響。

據差餉物業估價署公布，截至5月臨時數字，A類單位（實用面積431方呎以下）的租金回報率未見回升，維持2.4厘水平，即有紀錄以來新低。值得留意的是，就連C類單位（實用面積753至1,075平方呎）也受影響，租金回報率跌至2.1厘，創歷史新低。

若看近期租賃成交，或見到個別屋苑租金回報率，高達8厘以上，吸引不少投資新手目光。然而，所謂的租金回報率，簡單計法是：每年租金除以購入時樓價，假設購買時的樓價為1,000萬元，租金為每月40,000萬元，租金回報即是4.8厘（$40,000 x 12月/1000萬 = 4.8厘）。

不過，此計法不計差餉、地租及每年增加的管理費，故實際回報率較低。由於回報率是以當時購入價計，假如業主數十年前置業，當時買入成本較低，故租金回報率自然高。可惜的是，目前樓價高企，普遍新樓租金回報也不見3厘。

從另一角度來看，買樓投資，不只看租金回報，長遠來說，還看樓價升幅，若將租金回報，加上樓價上升回報，回報率非常驚人。不過，樓價與租金一樣，隨市況可升可跌，若現在有意買樓投資，則要留意。

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