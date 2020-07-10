外資大量流入 股市七月「翻身」可期

國家統計局剛剛公佈的6月綜合PMI達到54.2，創今年新高，說明中國經濟的恢復速度有加快跡象。財新中國發佈的6月製造業PMI提高0.5個百分點至51.2；服務業PMI達58.4，較5月上升3.4個百分點，為2010年5月以來最高；綜合PMI提升1.2個百分點至55.7，錄得2010年12月以來的最高值。

根據國際貨幣基金6月24日最新發佈的經濟預測，今年全球經濟增長預計將收縮4.9%。預計2020年發達經濟體GDP增速為-8.0%，全球主要經濟體如美國-8.0%、法國為-12.5%、意大利-12.8%、英國-10.2%、日本-5.8%。而中國將會是全球主要經濟體中唯一增長的國家，預計2020年經濟增速為1%。

所以，從經濟表現來看，中國今年將在全球一枝獨秀，基本已成定局。

根據最近公佈的美聯儲6月議息記錄顯示，美聯儲官員認為未來需要實施「高度寬鬆」的政策，公開市場委員會（FOMC）成員投票決定將6月聯邦基金利率目標維持在0%-0.25%範圍內，並表示在美國經濟安然度過疫情之前，這一利率可能會一直維持下去。

看起來，今年「中國經濟一枝獨秀」較為確定，「未來美聯儲貨幣政策高度寬鬆」同樣較為確定。高度寬鬆的貨幣政策意味著全球資金充裕，中國經濟一枝獨秀意味著中國經濟對全球資金有強大吸引力。因此，二者相加可能在邏輯上代表著資金將向中國方向流動。

上週四五，經滬深股通流向內地A股的資金遠超正常水平，港股的成交也遠高於正常日均水平，有可能代表著外資開始較大規模流入中港股市。

綜上所述，中國經濟恢復良好，外資有可能較大規模流入，美國因<港區國安法>落地宣稱的制裁到目前為止力度有限，各種因素都大致對股市上漲有利，港股七月「翻身」可期。