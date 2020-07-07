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恒生李佩珊：資金重投股市　乘勢推低門檻基金入場費低至1元

金融經濟 18:39 2020/07/07

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恒生銀行推出「SimplyFund」基金投資服務，入場費低至1元。圖中為恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊。（ 林宇翔攝）

恒生銀行 （00011） 宣布，推出「SimplyFund」投資服務，基金投資門檻低至1元起，初期提供7隻中港及環球資產基金供投資者選擇。恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊形容，市況轉趨明朗化，從港股成交急增可見資金重投股市，並開始部署理財產品。

人民銀行早前公布「理財通」的框架內容。李佩珊相信，基金都會是合資格產品範圍，初期會由中低風險的基金產品開始。她相信，香港的理財產品選擇較高，有助擴闊境內投資者的投資選項及達到分散風險的需求。

恒生最新推出的「SimplyFund」功能，內置在手機銀行應用程式，客戶可即時查閱基金產品資訊及即時投資，投資金額低至1元，暫時不設投資額上限，每次交易不設交易費用。

服務月費則按資產每月平均投資組合價值釐定，5,000元以下不設月費，5,000元至1萬元則每月收取20元，10萬元或以上則收取月均投資價值的0.05%月費。

目前平台提供7隻基金選擇，覆蓋環球股債、香港股債及中國新經濟指數基金。李佩珊指，港人普遍傾向投資「主場」，因此首階段推出中港股債基金，之後會再因應客戶投資取向及習慣，適時再引入包括美股在內等新基金。

疫情肆虐期間，經數碼渠道完成的交易都有增長。李佩珊以基金交易為例，今年約4成交易都是以數碼渠道完成，而去年同期則只有約2成。

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