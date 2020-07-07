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【滙豐債仔】星石油商ZenRock計劃結業 滙豐貸款敞口近4億

金融經濟 18:38 2020/07/07

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滙豐繼興隆事件後，可能要再次承擔來自石油行業的壞帳

彭博引述消息人士指，新加坡石油貿易企業ZenRock計劃關閉業務，其於新加坡及中國的員工將於8月前被遣散。滙豐（00005）是ZenRock「債主」之一，報道指滙豐的ZenRock貸款敞口為4900萬美元（約3.8億港元）。

ZenRock此前被指將同一批石油抵押予多間銀行以獲得貸款，新加坡警方其後突擊搜查其辦公室。報道指，ZenRock預計會進入司法管理程序（judicial manager），而畢馬威已於5月被委任為臨時司法管理經理。

司法管理程序是新加坡債務重組的司法程序，公司將由法院任命的第三方重組公司，若公司重組成功，則毋須清盤。

截至4月17日，ZenRock仍欠6間銀行1.66億美元。早前有報道指，滙豐在5月4日已向新加坡高等法院提交呈請，要求把ZenRock置於司法管理之下，以避免石油交易商興的巨虧事件重演。

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香港股票 貿易 銀行 滙豐控股（00005） 新加坡 中國 畢馬威 石油

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