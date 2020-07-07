內地潮流雜誌為貼文道歉 指健康碼為「良民證」惹民憤

外國潮流雜誌《Harper’s BAZAAR》在中國名為《時尚芭莎》，周二（7日）其官方微博有貼文，「往年這個時候夏天各種草地音樂節已經輪番上演，今年本以為７月可以出去浪，沒想到即使良民證在手，還要戰戰兢兢擔心綠碼變紅碼……」作者寫去年到處參加音樂會去遊玩，今年疫情令出外計劃受阻，即使手持健康碼，也擔心由綠變紅。不過作者講得隱晦，把健康碼稱為「良民證」。立即被網友圍攻。

▲ Harper's Bazzar內地版《時尚芭莎》其官方微博今日(7日)貼文內容。(網上截圖)

網民指良民證為二戰時日軍發給中國人的身份證明文件，以證明效忠日本。更糟的是貼文的今天正是7月7日，正值「七七盧溝橋事變」83周年 ,當年日軍過盧溝橋侵華。因此引發大批網民湧入雜誌微博質問「今天是什麼日子自己不知道嗎？」、「良民證是什麼東西自己不知道？」

▲ 《時尚芭莎》發文道歉。(網上截圖)

雜誌方面雖然很快刪去貼文，網民未罷休，而其他網站及自媒體也加入，發文質問，《人民日報》批評「拿民族傷疤開玩笑，突破底線，不可原諒。」、「不能消費民眾感情、民族情感、不能亡忘記悲愴歷史、不能傷害國家尊嚴。」、「忘記歷史就意味背叛」等。最後雜誌道歉：「今天上午由於審核不嚴所發的內容，給廣大讀者和粉絲造成了深深的傷害，我們深表歉意。」、「編輯團隊謹記愛國愛黨的精神，日後也將繼續提高內部歷史政治知識的教育。」

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