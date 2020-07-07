【本地確診】疫情升溫影響堂食生意　台式火鍋店：客人即日取消預約

▲ 本港疫情今日突然升溫，不少餐廳均表示，擔心政府或有機會收緊限聚令，甚至生意即日受影響。（資料圖片）

本港疫情今日（7日）突然升溫，急增14宗確診個案，不少餐廳均表示擔心，甚至生意即日受影響。台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希坦言，擔心疫情第三波爆發，生意再步入寒冬。他表示，即日已有2至3檯客人取消預約，每檯人數均大約是5、6人。「雖未有了解顧客取消定檯的原因，但亦難免聯想到與疫情升溫有關。」

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林相信，是次疫情再爆發，家庭客群特別受影響，正正是火鍋店的主要客源。他解釋，現時的本地確診個案源頭不明，一家有老有嫩的自然會減少出外用餐，降低減染風險。不過，林坦言難以預測生意跌幅，強調「保持審慎、不太悲觀。」

林柏希又透露，早前生意已有好轉，由疫情高峰期只得2至3檯客人，回升至父親節的訂座全滿。加上政府派發1萬元，原本預期可略為帶動消費氣氛；無奈即碰上疫情再爆發。政府或有機會收緊限聚令，他亦表示無可奈可。該餐廳一系列的防疫措施亦如常執行，例如設置屏風等，冀加強顧客信心。

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灣仔刀削麵館：外賣生意即日增四分之一

灣仔拾味山西刀削麵館老闆方先生指，上月疫情稍為緩和，午市及晚市生意已重回疫情前的狀況，不過，餐廳鄰近學校及寫字樓，今日午市堂食人流明顯減少，「昨日仍爆滿，今日卻有4至5張空枱。」外賣生意卻增加了四分之一。

他擔心，政府恢復對餐飲的限制措施，「限制入座率及每枱人數，做少很多生意。」他又指，新分店將於本月底開幕，未料到疫情再爆，但已招聘了新員工，唯有如常開張。

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記者：葉泳珊、朱悅瀅