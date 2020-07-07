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新冠肺炎疫情反彈 恒指倒跌363點 港鐵盈警

金融經濟 18:39 2020/07/07

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財經焦點速覽

港股今日早段曾升400點，惟新冠肺炎疫情反彈，恒生指數曾跌逾400點，全日最終跌363點，收報25975點，成交接近2400億元，為連續兩日成交突破2000億。港滙強勢，再觸7.75強方兌換保證，金管局入市再沽出81.38億港元，銀行體系結餘在7月9日（本周四）將增至1469.33億元。受累新冠肺炎疫及投資物業重估虧損，港鐵 （00066） 預期半年盈轉虧。

【今日財經焦點】

【港股市況】疫情反彈恒指倒跌363點　夜期輕微再跌暫受制26000點關（不斷更新）

【香港疫情】演藝、中學、醫院初步確診個案湧現　政府7點半記者會料交代社交距離措施（第三版）

【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽

【港鐵盈警】港鐵料半年業績由賺55億轉蝕4億

【港滙強方兌換保證】金管局今午再注資81.38億港元　一文看清金管局接美元

【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）

【精選投資分析】

牛氣沖天小暑回氣 港股轉向牛熊關鍵（第六版）

大市回氣 資金市調整有限（第四版）

今年已爆升100%！市旺再玻頂！呢隻內需股繼續上！

【閃避名單】本港疫情第二波？ 資金市也咪亂炒（第二版）

【牛市炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（五）（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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