新冠肺炎疫情反彈 恒指倒跌363點 港鐵盈警

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AXA安盛：去年至今分紅儲蓄保險佔壽險新造保費約七成
港股今日早段曾升400點，惟新冠肺炎疫情反彈，恒生指數曾跌逾400點，全日最終跌363點，收報25975點，成交接近2400億元，為連續兩日成交突破2000億。港滙強勢，再觸7.75強方兌換保證，金管局入市再沽出81.38億港元，銀行體系結餘在7月9日（本周四）將增至1469.33億元。受累新冠肺炎疫及投資物業重估虧損，港鐵 （00066） 預期半年盈轉虧。
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