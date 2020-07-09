【C家教路@iM網欄】在技術性牛市大規模轉倉屬高風險動作

疫情在三月中嚴重打擊金融市場，恒指一度急瀉至21,100點左右，相信當時誰也沒想到港股可以完全避過「五窮、六絕」，還在7月進入技術性牛市。A股上周四至昨日的每日市場總交易額都過萬億人民幣，港股於周一（6日）的成交額高達2,500億港元，更比疫情3月時最高峰的2,000多億強，可見市場於7月的風險胃納明顯突然增加。

在人民銀行於上周宣佈減息放水後，板塊輪動非常凸出，舊經濟股如內險、內房及汽車等行業短時間內急升，相信或多或少都有受「錯失恐懼症 (Fear of Missing Out)」所影響，而新經濟股表現則在升市中較為遜色。筆者在這次升浪中選擇留守在原有部署的板塊上，難免要面對短期內跑輸大市的風險。不過，這次急速的板塊輪動難以詳細地分析當中升幅的原因，霎時間大規模轉倉的風險很大，萬一估錯市就只能以利潤不高的組合部署後市，因此筆者現階段對後市的看法仍是看好原有的板塊如消費、醫療保健及科技股，亦是年頭至今一直看好的板塊。

因為新冠疫情的緣故，各國都有推出大量刺激經濟的政策，令市場的資金很充裕，所以要出現金融系統性風險的機會比之前小。國內股票市場在疫情後反彈的力度比美股少，炒落後的心態同時官媒亦發文支持「健康牛」，加上超預期的經濟數據，使A股變得更吸引。新冠肺炎疫情成為了今年環球經濟最重要的影響，中美緊張的關係不多不少也因為疫情而暫時放鬆了。現時美國對「港版國安法」的制裁細節會陸續出現，增加兩國之間的磨擦，但筆者相信力度不會很大，所以仍看好A股能繼續追落後。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有香港交易所的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

更多C家教路@李浩德的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！