【浪遊隨筆@iM網欄】吉爾吉斯天山之最美 從比什凱克到卡拉科爾（上）

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想起旅行， 最近中亞地區興起了一個新興旅遊國。這個國家被天山山脈包圍。有絕美的雪山， 皎潔的湖泊，一望無際的草原，可媲美阿爾卑斯山的美景。 這個有中亞瑞士之稱的國家，名叫吉爾吉斯斯坦(Kyrgyzstan) 。 港人一般簡稱為吉爾吉斯。
吉爾吉斯比鄰哈薩克，中國新疆，烏茲別克及塔吉克，也是前蘇聯加盟共和國之一。人口六百多萬。 我曾經到過吉爾吉斯兩次， 第一次為旅行，第二次為帶團而再次到訪。兩次都經歷深刻。 不僅是美麗的風景，還有的是熱情好客的人民。
到訪吉爾吉斯，從首都比什凱克(Bishkek) 出發， 一般人都是向東行環繞伊塞克湖一週。伊塞克湖作為天生地區最大的淡水湖，單是繞湖一周就要八個小時車程。沿途風景甚美。吉爾吉斯大部分的景區亦座落於此。 在未到達爾塞克湖之前，首先經過布拉納塔(Burana Tower) 。布拉納塔原是一座古代的宣禮塔。因一次地震而倒塌了一半。 但最美的風景卻是在背後的天山山脈。 在五月份還未溶雪的時候，可見整座山脈有一半還被白雪覆蓋， 這種感受非常期特！ 在布拉納塔的後面還有一些古突厥人的墓碑， 他們是中亞遊牧民族的祖先。
離開了布拉納塔， 一個多小時後便到了伊塞克湖。 可以先從南湖岸一路走到伊塞克湖地區最大城鎮卡拉科爾(Karakol)。 南湖岸的路較崎嶇，但沿路風景較優美。 沿岸有很多細小海灘， 以及岸邊的連綿山巒。 沿途也經過一些峽谷及丹霞地貌景色。
比較著名的有神仙故事大峽谷(Fairy Tale Canyon, or Skazka Canyon)，以及七牛犢丹霞地貌(Jeti Oguz) 。先說說神仙故事大峽谷。據說在很多年以前一直埋藏在伊塞克湖的海底。但隨隨著湖水不斷撤退， 這片海床形成了一處美麗的峽谷地貌。 有些峽谷表面像一條蛇，也有些像一處城牆，動態萬分。然而七牛犢丹霞地貌，是由七個紅頂丹霞山峰所組成。 要拍攝到七個紅頂丹霞山風， 必要在日落之前 到達。 我曾經到過兩次都是在差不多日落時份，結果兩件都背光， 拍攝不到丹霞地貌的最美。
參觀完七牛犢丹霞地貌， 很快便到了伊塞克湖的主要城鎮卡拉科爾(Karakol) 。 位於伊塞克湖的東南部， 這裏居住了不少吉爾吉斯的東干(Dungan) 民族。 據說他們跟中國的回族人是同一血統 ，於清朝太平天國時代因逃被逼迫而移居這裡。 所以他們也是信奉伊斯蘭教。在城鎮裏有一座東江族清真寺，雖然這是一座清真寺，但建築特色卻突顯了中國的亭台樓閣，非常特別。
這便是吉爾吉斯介紹的上一集。下次我們會從卡拉科爾出發， 到有吉爾吉斯阿爾卑斯山之稱的黃金溫泉山谷(Altyn Arashan) ， 位於伊塞克湖北部的伊塞克湖度假勝地喬爾蓬阿塔(Cholpon Ata) ，再一路回到比什凱克。 期待再與大家分享更多吉斯的旅遊資訊！
作者_ Stephen Mak簡介：
旅遊寫作人，中亞及高加索旅行團策劃人。從小因愛上旅遊，對世界文化及風土人情產生濃厚興趣。 為了實現夢想， 於2018年自資出版了「 邂逅中亞高加索 」一書，並於去年 跟旅行社合作策劃及舉辦中亞，高加索及摩洛哥旅行團。希望能將這份旅遊的熱誠傳遞給更多人，以生命影響生命。
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撰文 : Stephen Mak、編輯：邊婕
欄名 : 浪遊隨筆