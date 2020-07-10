【浪遊隨筆@iM網欄】吉爾吉斯天山之最美 從比什凱克到卡拉科爾（上）

想起旅行， 最近中亞地區興起了一個新興旅遊國。這個國家被天山山脈包圍。有絕美的雪山， 皎潔的湖泊，一望無際的草原，可媲美阿爾卑斯山的美景。 這個有中亞瑞士之稱的國家，名叫吉爾吉斯斯坦(Kyrgyzstan) 。 港人一般簡稱為吉爾吉斯。

吉爾吉斯比鄰哈薩克，中國新疆，烏茲別克及塔吉克，也是前蘇聯加盟共和國之一。人口六百多萬。 我曾經到過吉爾吉斯兩次， 第一次為旅行，第二次為帶團而再次到訪。兩次都經歷深刻。 不僅是美麗的風景，還有的是熱情好客的人民。

到訪吉爾吉斯，從首都比什凱克(Bishkek) 出發， 一般人都是向東行環繞伊塞克湖一週。伊塞克湖作為天生地區最大的淡水湖，單是繞湖一周就要八個小時車程。沿途風景甚美。吉爾吉斯大部分的景區亦座落於此。 在未到達爾塞克湖之前，首先經過布拉納塔(Burana Tower) 。布拉納塔原是一座古代的宣禮塔。因一次地震而倒塌了一半。 但最美的風景卻是在背後的天山山脈。 在五月份還未溶雪的時候，可見整座山脈有一半還被白雪覆蓋， 這種感受非常期特！ 在布拉納塔的後面還有一些古突厥人的墓碑， 他們是中亞遊牧民族的祖先。

▲ 布拉納塔

離開了布拉納塔， 一個多小時後便到了伊塞克湖。 可以先從南湖岸一路走到伊塞克湖地區最大城鎮卡拉科爾(Karakol)。 南湖岸的路較崎嶇，但沿路風景較優美。 沿岸有很多細小海灘， 以及岸邊的連綿山巒。 沿途也經過一些峽谷及丹霞地貌景色。

▲ 神仙故事大峽谷

比較著名的有神仙故事大峽谷(Fairy Tale Canyon, or Skazka Canyon)，以及七牛犢丹霞地貌(Jeti Oguz) 。先說說神仙故事大峽谷。據說在很多年以前一直埋藏在伊塞克湖的海底。但隨隨著湖水不斷撤退， 這片海床形成了一處美麗的峽谷地貌。 有些峽谷表面像一條蛇，也有些像一處城牆，動態萬分。然而七牛犢丹霞地貌，是由七個紅頂丹霞山峰所組成。 要拍攝到七個紅頂丹霞山風， 必要在日落之前 到達。 我曾經到過兩次都是在差不多日落時份，結果兩件都背光， 拍攝不到丹霞地貌的最美。

▲ 伊塞克湖湖岸，南湖岸景色

參觀完七牛犢丹霞地貌， 很快便到了伊塞克湖的主要城鎮卡拉科爾(Karakol) 。 位於伊塞克湖的東南部， 這裏居住了不少吉爾吉斯的東干(Dungan) 民族。 據說他們跟中國的回族人是同一血統 ，於清朝太平天國時代因逃被逼迫而移居這裡。 所以他們也是信奉伊斯蘭教。在城鎮裏有一座東江族清真寺，雖然這是一座清真寺，但建築特色卻突顯了中國的亭台樓閣，非常特別。

這便是吉爾吉斯介紹的上一集。下次我們會從卡拉科爾出發， 到有吉爾吉斯阿爾卑斯山之稱的黃金溫泉山谷(Altyn Arashan) ， 位於伊塞克湖北部的伊塞克湖度假勝地喬爾蓬阿塔(Cholpon Ata) ，再一路回到比什凱克。 期待再與大家分享更多吉斯的旅遊資訊！

作者_ Stephen Mak簡介： 旅遊寫作人，中亞及高加索旅行團策劃人。從小因愛上旅遊，對世界文化及風土人情產生濃厚興趣。 為了實現夢想， 於2018年自資出版了「 邂逅中亞高加索 」一書，並於去年 跟旅行社合作策劃及舉辦中亞，高加索及摩洛哥旅行團。希望能將這份旅遊的熱誠傳遞給更多人，以生命影響生命。

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