【股樓專欄】最後淘沙見金

近日有老友話等錢用，問筆者有沒有興趣買他手上的物業，買多少都可以，並且送上一份物業資產表參考。我一睇就知道大件事，不過就不動聲色，只是話俾老友聽，在這個時勢，免得過都不敢投資，不知道銀行幾時會癲起上來，向持貨比較多的物業投資者追收差額。有多個錢傍身，個心都會定一些。老友話明白，我又不是第一個講。



這只是我對老友說的理由，或者可以說是托詞，真正理由是，當我看到老友的物業資產表，發覺大多數都不是優質物業，一個商場只剩一些近廁所單位，商業大廈則全部在低層，住宅則是低層兼後座，原因是老友喜歡炒賣物業，每一次買入一個商場，一些商業或者住宅單位，物業代理就會慫恿他拆售，結果是，優質單位可以很容易賣出，而且有不俗利潤。

老友就揸住那些低層後座，近廁所的單位，而且愈揸愈多。不過，帳面上就賺錢，令到老友沉醉於物業炒賣活動。其實，這種炒賣活動有一個名字叫「淘金見沙」，不少物業投資者，就是這樣被淘汰，要避免被淘汰，物業投資者應該趁樓市最好時間，一般市民恐慌性買樓時，就要出售手上的劣質物業，即使售價比市價低亦要接受。否則到了樓市淡靜，那些非優質單位，想賣也賣不出去。

成功的物業投資者，當買入一批單位時，會將當中三至五成以成本價出售，如果做到的話，差不多可以說穩操勝券。就算樓價下跌，手上的單位都比較優質，不但容易出售，而且出租率亦會比已賣走的單位好得多。不用說，大家都知道這叫做「淘沙見金」。

不過還有一個條件，就是手上的優質單位不要輕易出售，除非價錢真的是很高，因為物業始終要長揸，才可以有可觀的利潤。短綫炒賣，利潤始終受到限制。一不小心，更加會變成「淘金見沙」。

原文刊於663期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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