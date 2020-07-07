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【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享）

環球政治 18:17 2020/07/07

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中國實施港區國安法，在國際社會引發議論，各國政府表態但未見行動，反而中資背景的社交平台TikTok率先有動作，宣布日內退出香港市場。割席之舉明顯為保美國市場，但即使向美國壓力屈服，TikTok始終難逃追擊，反而白白損及中國大國威嚴。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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