【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 環球政治 18:17 2020/07/07 分享： 中國實施港區國安法，在國際社會引發議論，各國政府表態但未見行動，反而中資背景的社交平台TikTok率先有動作，宣布日內退出香港市場。割席之舉明顯為保美國市場，但即使向美國壓力屈服，TikTok始終難逃追擊，反而白白損及中國大國威嚴。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【港區國安法】Zoom跟隊 暫拒港府索用戶數據 今日 【港區國安法】Zoom跟隊 暫拒港府索用戶數據 【港區國安法】抖音據報退出香港 美國澳洲擬禁抖音 今日 【港區國安法】抖音據報退出香港 美國澳洲擬禁抖音 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音 2020/07/04 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 2020/06/29 為良心抵制Facebook 長遠知易行難（訂戶專享） 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 2020/06/20 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 2020/07/06 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡 2020/07/04 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音 2020/07/04 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退 2020/07/04 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退 社交平台 字節跳動 抖音 港區國安法 香港 中國 中美關係 蓬佩奧 美國 印度 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入