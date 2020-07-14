【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 環球政治 17:04 2020/07/14 分享： 中國實施港區國安法，在國際社會引發議論，各國政府表態但未見行動，反而中資背景的社交平台TikTok率先有動作，迅速退出香港市場。割席之舉明顯為保美國市場，但即使向美國壓力屈服，TikTok始終難逃追擊，反而白白損及中國大國威嚴。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【港區國安法】微軟、Zoom跟隊 暫拒港府索用戶數據 2020/07/07 【港區國安法】微軟、Zoom跟隊 暫拒港府索用戶數據 【港區國安法】抖音據報退出香港 美國澳洲擬禁抖音 2020/07/07 【港區國安法】抖音據報退出香港 美國澳洲擬禁抖音 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音 2020/07/08 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音 為良心抵制Facebook 長遠知易行難 2020/07/11 為良心抵制Facebook 長遠知易行難 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 2020/06/20 特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 今日 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 2020/07/12 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？ 2020/07/11 【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？ 社交平台 字節跳動 抖音 港區國安法 香港 中國 中美關係 蓬佩奧 美國 印度 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入