【樓市現象】呎價低過9千蚊屋苑邊度搵﹖ 首置客即睇即買屯門兆山苑呎價僅8千幾

雖然樓市存在不確定因素，但樓價再現升勢，不少準買家生怕未來樓價或升至更高，故加快入市步伐。

祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆山苑日前錄得一宗區內首置客「即睇即買」的成交個案。成交單位為J座高層6室，實用面積546呎，兩房兩廳，日前獲區內首置客垂青。由於買家心儀大單位，故指定物色兆山苑的單位，主要鍾情客廳及房間均向東南擁開揚景觀，附設企理裝修，遂決定「即睇即買」，以490萬（自由市場價）購入上址作自住之用，實用面積計算呎價為8,974元，屬市場價成交。原業主於2008年以約83.8萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達406.2萬，單位升值逾4倍易手。

▲ 兆山苑清一式提供兩房單位

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隨著樓價持續升溫，呎價低於1萬元以下的屋苑已買少見少。袁思賢表示，目前屯門區實用面積呎價低於1萬元屋苑只有兩個，分別為上述成交的兆山苑，及位於屯門市中心的兆安苑，可算是整個屯門區呎價最平的屋苑。

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位於屯門碼頭區的居屋兆山苑，於1983年落成，樓齡達37年，屋苑「清一色」提供546平方呎的兩房單位，實用率約81.4%，入場費低於500萬元以下就可以買到兩房單位，吸引不少上車客注目。項目總共有12座，提供約1,870伙，所以單位不設窗台。由屋苑前往屯門市中心需要乘車前往，車程約10餘分鐘。袁思賢指，兆山苑現時呎價約8,900餘元水平，現時屋苑約有15個呎價低於1萬元的放盤，實用面積546平方呎的單位，入場費由460萬元起，實用面積呎價8,914元。

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至於鄰近屯門市中心的兆安苑，於1982年落成，樓齡達38年，由屋苑前往西鐵屯門站，步程約15分鐘。整個屋苑共有10座舊十字型住宅，提供1,311伙。由於兆安苑屬第三期甲的居屋，當時的居屋地契沒轉售限制，故屋苑所有單位都毋須補地價就可在自由市場買賣。兆安苑為老牌居屋，廳房不設窗台，實用率高近84%。屋苑單位間隔也是清一式是兩房間隔，實用面積分別為495及563平方呎。現時屋苑呎價約8,700餘元水平，約有30個呎價低於1萬元的放盤，其中實用面積5495平方呎單位，入場費由430萬元起，實用面積呎價8,687元。

▲ 兆安苑鄰近屯門市中心

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