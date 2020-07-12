【好相‧快人一拍@iM網欄】愛在瘟疫蔓延時 重新發現香港的美！

首次為 iMoney執筆寫專欄就在一個香港最困難的一段時期，相信今年對於不少香港人絕對是一個艱難的年代。社運 ／ 疫情大大打擊經濟以及各階層市民。我從事婚禮攝影超過 10年光景，對於新人所受到的困擾更深深體會。

婚禮就面對改期，減少人數，甚至有客人年多前預約的場地突然消失！！（下期再與大家分享），然而很多新人預約了到歐洲及其他國家拍攝海外婚紗照更大受影響，紛紛取消或返回香港拍攝。

重新發現…香港的美

我有數對新人由歐洲拍攝轉為香港拍攝，當初他們也猶疑香港景色會否比下去。但我常常教育新人一個想法: 婚照的主角是你們，景色當然是重要，但你們的故事作背景的婚紗照會更耐看！

所以我十分喜歡與客人溝通及構思一些有關他們故事的婚照，因為每一張作品不單是主角他們的笑容，背後的構思，道具及地點均聯繫上他倆獨特的故事。因我是讀設計出身，喜愛用設計常用 “Brainstorm” 的方法去啟發全新的點子，將新人的故事利用鏡頭，服飾及燈光配合下以影像展現出來！

加上香港擁有很多香港特色有趣的舊建築、大排檔、叮叮電車、街市等等，均是香港獨有的文化icon，配合起來就是最美作品！

現在還未知何時解封到外地，何不嘗試仔細觀察大家常常擦身而過但忽略了的景物，說不定就是你倆最有特色的場景？

▲ 中環大排檔配上紅色晚裝，來一個中西 crossover！(攝於中環士丹利街「盛記」 )

▲ 客人一次的行山打邊爐深刻經歷，何不把它配上華麗婚紗及禮服呈於在婚紗照，成為獨一無二的甜蜜回憶。（攝於大帽山頂）

▲ 將客人的Idea轉化做婚紗照，這就是我最喜愛的手法！新的作品為: 「The Creation of Love"」

作者_Siu ming簡介： SiuMing.Photo 創辦人兼首席攝影師，以一級榮譽畢業於香港理大設計系及於設計範疇工作超過十年的光景, 於 2006 年創辦了 SiuMing.Photo 全身投入婚禮婚紗攝影，曾為多位名人其中包括香港藝員宋熙年、陳智燊擔任婚紗攝影師。他現時為多個國際性婚禮攝影師協會會員，包括亞洲婚禮攝影師協會（精英會員) 、20位候選年度攝影師等，曾獲取多個國際性婚攝獎項。

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