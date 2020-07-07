HP推全新商用打印機應用程式　方便隨時隨地打印

▲ HP（惠普）宣布，推出全新雲端打印方案，使員工不受地理位置限制、隨時隨地打印，提高工作效率。

HP（惠普）宣布，推出為大型企業及中小企而設的 HP Workpath 應用程式平台 、Roam for Business雲端打印平台及 True Cloud Secure Print方案，使員工不受地理位置限制、隨時隨地打印，提高工作效率。

全新 HP Workpath 應用程式平台能協助大型企業支援流動工作的員工，讓數碼工作流程無縫整合。就如智能手機應用程式般，只要將程式直接安裝到 HP 多功能打印機上，便可掃描收據，並直接由打印機上的費用支出管理應用程式 Concur 提交支出報告；此外，將實體發票直接掃描到打印機上的會計應用程式 Sage Intacct 中，即可將其附加到採購訂單上並提交；掃描實體文件並使用打印機上的雲端儲存應用程式，可直接儲存到 Microsoft SharePoint Online 或 Google Drive 共享文件夾中。

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HP Roam for Business 商業雲端打印方案則適合擁有超過 100 名員工，以及 10 部打印機以上的中小企，讓所有員工在辦公室外，隨時隨地使用不同流動裝置連接打印機，不受地域限制進行打印。文件內容亦受安全技術保護，包括加密、身份驗證等。

至於 True Cloud Secure Print 功能，將為企業提供更靈活及建立於雲端原生平台的解決方案，適用於沒有傳統網絡架構的企業，無須加置任何打印伺服器，僅在互聯網絡環境下，也可為員工提供雲端打印。

責任編輯：姚慧儀