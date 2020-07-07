【中小企教室】移動工作　遙控打印夠靈活惟需注意安全

▲ HP（惠普）宣布，推出全新雲端打印方案，使員工不受地理位置限制、隨時隨地打印，提高工作效率。

香港新冠肺炎確診人數再次上升，可能爆發新一波疫情。企業在疫情下，不得不讓員工在家工作。注重工作靈活性、線上線下協作、雲端應用及資訊安全，成為企業「潮語」。



員工在家工作，痛點是設備及配套不足、難以打印文件。但在今時今日的工作環境，需要的不單是一部打印、影印機，而是要提升整個工作流程。HP香港商業打印方案市場發展經理馮偉剛表示，HP（惠普） 早幾年開始，已針對改善企業工作流程，提供不同雲端解決方案。



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今天宣布HP Workpath 應用程式平台 、Roam for Business雲端打印平台及 True Cloud Secure Print流動打印解決方案，配合企業用戶的移動工作需要的同時，提供保護文件和數據功能。

HP 環球打印方案業務部代表NG Chew Cheng解釋，HP Workpath 是開發人員生態系統，亦是一個應用程式平，讓經銷商、開發人員和客戶自行開發能夠有效簡化業務流程的應用程式。儼如Google Play 及蘋果的App Store，上有多個應用程式供下載。就如智能手機應用程式般，只要將程式直接安裝到 HP 多功能打印機上就可。亦可透過二維碼，於非HP品牌的多功能打印機上使用。例如：

掃描收據，並直接由打印機上的費用支出管理應用程式 Concur 提交支出報告；

將實體發票直接掃描到打印機上的會計應用程式 Sage Intacct 中，即可將其附加到採購訂單上並提交；

掃描實體文件並使用打印機上的雲端儲存應用程式，可直接儲存到 Microsoft SharePoint Online 或 Google Drive 共享文件夾中。

平台有逾300開發者 建構生態系統

然而，Workpath 上的應用程式只供企業用。「目前平台上有逾300名開發者，逾百個App，有約70 個App公開讓企業客戶下載。」 當中包括為醫療保健、教育和政府而設的應用程式。然而，企業用戶仍需透過經銷商，選購整個解決方安及應用程式。NG Chew Cheng透露，應用程式的審批時間由幾星期至幾個月不等，開發者熟習要求後，審批速度會更快。

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Roam for Business 則較適合擁有超過 100 名員工及 10 部打印機以上的中小企，方便其員工可在公司外隨時隨地使用不同流動裝置連接打印機進行打印，好處是以訂閱模式收費。使員工不受地理位置限制、隨時隨地打印，回公司後再在所選的打印機面前以流動裝置認證來取得打印文件。文件內容亦獲得先進的安全技術保護，包括加密、身份驗證等。

至於 True Cloud Secure Print 功能，將為企業提供更靈活及建立於雲端原生平台的解決方案，適用於沒有傳統網絡架構的企業，無須加置任何打印伺服器，僅在互聯網絡環境下，也可為員工提供雲端打印。

責任編輯：梁巧恩、姚慧儀