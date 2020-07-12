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【男紳圍@iM網欄】移民英國？ 可能「鋸扒」都要重新適應

名人薈萃 10:02 2020/07/12

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香港人最近大熱話題必定是移民，英國宣佈為BNO持有者提供5+1入籍計劃，當然令不少港人心思思想移民。不過移民英國除了錢銀要緊，文化適應也是另一需要考慮因素。大事先不説，但是飲食文化大家都可能要重新適應。「鋸扒 」是不少男士的最愛，但在英國「鋸扒 」，如果不熟悉，可能會令你有相當難受的經驗。

 

如果讀者們有去過英國「鋸扒」，以下我所講的，你們都應該很有同感。「我的牛扒要五成熟（Medium），謝謝 ！」 結果牛扒切下去半點血色也不見，接近七成熟，甚至更多。與法國那班「嗜血者 」不同，英國人傾向將牛扒烹調得更熟，甚至比香港一般扒房烹調得更熟，你的七成熟根本不是我的七成熟。

 

其實熟度這回事根本沒有對錯之分，只是文化差異的問題，想辦法解決就是了。如何解決？跟對付那些遲到的慣犯無異，利用「誇張」的修辭手法就行了，明明約在十一點就跟他説十二點，同樣道理，在英國想吃五成熟的牛扒，跟他説三成熟就好了，完美解決！ 如果讀者們真的會到訪英國，不妨一試！

作者_Derek Young簡介：

輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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撰文 : Derek Young、編輯：邊婕

欄名 : 男紳圍

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