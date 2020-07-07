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【美團股價】美團成立「優選事業部」 推社區團購業務「美團優選」

金融經濟 18:03 2020/07/07

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美團成立優選事業部，推出社區團購業務「美團優選」。

美團點評 （03690） 今日发布組織調整公告，將成立「優選事業部」，入局社區團購，進一步探索社區生鮮零售業態，滿足差異化消費需求，推動生鮮零售線上線下加速融合，由美團高級副總裁、S-team（Senior Team）成員陳亮負責。

據悉，「優選事業部」將推出社區團購業務「美團優選」，重點針對下沉市場，采取「預購+自提」的模式，賦能社區便利店，為社區家庭用戶提供蔬果、肉禽蛋、乳制品、酒水飲料、家居廚衛等品類商品，用戶當天線上下單，次日門店自提。美團優選近期將在濟南上線測試，目前已在當地啟動團長招募。

此外，美團原小象事業部更名為「買菜事業部」，繼續加速发展美團買菜業務，負責人為辛崇陽，向陳亮匯報。目前美團買菜已在北京、上海、深圳等城市上線。其中，北京服務站數量已超過60家。

美團指，疫情期間美團買菜各地銷售量均顯著增加，在保障民生方面的價值凸顯，以北京為例，日銷售量最高達到疫期前的2-3倍。

陳亮稱，食雜零售行業尚處於快速发展變化的早期階段，線上化率低，市場規模巨大，將繼續探索和更新業務模式，優化運營，提高產品和服務質量，以滿足不同群體、不同城市、不同層次的差異化消費需求，不斷提升用戶體驗。

美團股價今日走弱，收報185元，跌3%，成交68億元。

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香港股票 美團點評－W（03690）

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