【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！

暗盤跌？未足額？今輪新股是否見頂了？

近日多隻新股輪住截飛和掛牌，不過觀乎這兩天的表現，似乎本周截飛的新股反應已不及上周的熱烈。今日有3隻新股截飛，手遊股祖龍娛樂（新上市編號：09990）、內地乙醇生產系統生產商中科天元（新上市編號：01156）及鳳祥食品（新上市編號：09977）。可惜3股表現一般，挾着騰訊（00700）為股東之名的手遊股祖龍娛樂，反應算三者中表現最好，市傳錄得超額認購逾30倍；中科天元則超額認購逾1倍；至於鳳祥食品則仍未足額認購；此外，仍在招股的渤海銀行（新上市編號：09668）據悉亦仍未足額認購。

相關新聞 【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%

相關新聞 【新股IPO】弘陽服務01971首日掛牌升6% 每手賬面僅賺250元

此外，明日掛牌的海普瑞藥業（新上市編號：09989）和馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV（新上市編號：01957）暗盤表現就有點令人失望。海普瑞藥業錄得68倍超額認購，一手中籤率為40%，惟暗盤竟一度跌「破底」，在輝立交易場其暗盤開市報20.25元，較招股價18.4元升10.1%，高見21元，升14.1%，及後倒跌0.4%，收市報18.4元，與上市價持平。

至於MBV更慘淡，暗盤平開報0.8元欠承接，掉頭低見0.38元，收報0.46元，較招股價0.8元跌42.5%；每手2,500股計，賬面蝕850元。

相關新聞 【新股IPO】（iM重溫）專訪永泰生物6978：首家獲CAR-T批文 被視行業黑馬（下）

相關新聞 【新股IPO】（iM重溫）專訪永泰生物6978：冀上市加速研發 （上）

即使是今日掛牌的弘陽服務（01971）雖然暗盤升近18%，惟首日掛牌僅升6%，收報4.4元，一手賬面賺250元。

相關新聞 【新股IPO】內地短視頻及娛樂綫上服務平台Netjoy擬集資1億美元（約7.8億港元）

事實上，每年的6月和12月底都會出現一輪新股潮，但往往都是曇花一現，今輪明顯是生物科技股板塊跑出，其行行業則個別發展，且看看將於星期五（10日）掛牌的永泰生物（新上市編號：06978）和歐康維視生物（新上市編號：01477）首日表現如何。但業界人士就提醒各投資者，本輪新股熱潮已經有見頂迹象，要多加小心！

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！