  • 30°C
香港時間 : 2020707日 (二) 19:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！

股樓投資 19:26 2020/07/07

分享：

暗盤跌？未足額？今輪新股是否見頂了？

近日多隻新股輪住截飛和掛牌，不過觀乎這兩天的表現，似乎本周截飛的新股反應已不及上周的熱烈。今日有3隻新股截飛，手遊股祖龍娛樂（新上市編號：09990）、內地乙醇生產系統生產商中科天元（新上市編號：01156）及鳳祥食品（新上市編號：09977）。可惜3股表現一般，挾着騰訊（00700）為股東之名的手遊股祖龍娛樂，反應算三者中表現最好，市傳錄得超額認購逾30倍；中科天元則超額認購逾1倍；至於鳳祥食品則仍未足額認購；此外，仍在招股的渤海銀行（新上市編號：09668）據悉亦仍未足額認購。

相關新聞 【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%

相關新聞 【新股IPO】弘陽服務01971首日掛牌升6%　每手賬面僅賺250元

此外，明日掛牌的海普瑞藥業（新上市編號：09989）和馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV（新上市編號：01957）暗盤表現就有點令人失望。海普瑞藥業錄得68倍超額認購，一手中籤率為40%，惟暗盤竟一度跌「破底」，在輝立交易場其暗盤開市報20.25元，較招股價18.4元升10.1%，高見21元，升14.1%，及後倒跌0.4%，收市報18.4元，與上市價持平。

至於MBV更慘淡，暗盤平開報0.8元欠承接，掉頭低見0.38元，收報0.46元，較招股價0.8元跌42.5%；每手2,500股計，賬面蝕850元。

相關新聞 【新股IPO】（iM重溫）專訪永泰生物6978：首家獲CAR-T批文 被視行業黑馬（下）

相關新聞 【新股IPO】（iM重溫）專訪永泰生物6978：冀上市加速研發 （上）

即使是今日掛牌的弘陽服務（01971）雖然暗盤升近18%，惟首日掛牌僅升6%，收報4.4元，一手賬面賺250元。

相關新聞 【新股IPO】內地短視頻及娛樂綫上服務平台Netjoy擬集資1億美元（約7.8億港元）

事實上，每年的6月和12月底都會出現一輪新股潮，但往往都是曇花一現，今輪明顯是生物科技股板塊跑出，其行行業則個別發展，且看看將於星期五（10日）掛牌的永泰生物（新上市編號：06978）和歐康維視生物（新上市編號：01477）首日表現如何。但業界人士就提醒各投資者，本輪新股熱潮已經有見頂迹象，要多加小心！

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 張以正

弘陽地產（01996） 弘陽服務（01971） 海普瑞（09989） 渤海銀行（09668） 騰訊控股（00700） 祖龍娛樂（09990） MBV INTL（01957） 歐康維視生物－B（01477） 永泰生物－B（06978） IPO

下一篇文章

【巴士墮水庫】載有多名高考生　貴州巴士衝落水庫　21死15傷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒