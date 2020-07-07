【金管局間接放水】香港逆周期緩衝資本維持1%不變

▲ 香港逆周期緩衝資本（CCyB）比率維持在1%

金管局宣布香港逆周期緩衝資本（CCyB）比率維持在1%。金融管理專員余偉文表示，儘管有跡象顯示部分本地經濟活動逐步重啟，但經濟復甦需時，而且很多中小企仍受壓。香港經濟環境正處於極度不明朗的狀況，因此現階段適宜將CCyB比率維持不變，並繼續觀察有關情況。

在定出CCyB比率時，金融管理專員已考慮多項定量指標及定性資訊，包括「緩衝資本參考指引」。該指引為CCyB比率提供指引的衡量標準，是根據信貸與本地生產總值的比率相對其長期趨勢的差距，以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製。

金管局3月時將香港銀行CCyB比率由2%下調至1%，當時余偉文預期可釋放出約5000億元資金，並希望可釋出政策空間，加強銀行援助中小企。

根據今年首季數據計算的最新緩衝資本參考指引，CCyB比率應為2.25%。根據所有可得數據作出的預測顯示，在取得第2季的所有相關數據後，緩衝資本參考指引很大可能反映CCyB比率會處於較高的水平。

緩衝資本參考指引僅為決定CCyB比率提供「指引」，而釐定香港適用的CCyB比率並非機械式的過程。除了緩衝資本參考指引外，當局亦檢視了其他參考指標。從這些來源得到的資訊均顯示，香港經濟環境正處於極度不明朗的狀況，故為現階段較適宜將CCyB比率維持於1%，並繼續觀察有關情況。

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