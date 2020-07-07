【澳洲疫情】墨爾本封城6周 維多利亞州確診再創新高

▲ 澳洲維多利亞州政府宣布當地自周三（8日）凌晨起，位於州內的墨爾本將實施封城至少6周。

澳洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，墨爾本所屬的州分維多利亞州，在過去24小時新增191宗新冠肺炎確診個案，連續兩日創疫情以來的單日新高。州政府宣布當地自周三（8日）凌晨起，位於州內的墨爾本將實施封城至少6周。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，現時確診宗數急增，難以追蹤確診源頭，封城只為遏止疫情惡化，別無選擇。據悉，新增個案跟酒店隔離無關，即為社區傳播個案。

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州長宣布，疫情重災區墨爾本將自周三（8日）凌晨起，重新實施第三級封鎖措施，為期6周，要求市內超過500萬民眾留在家中。民眾僅可出門購買生活必需品、尋求醫療服務、上班（無法在家工作的情況下），以及鍛煉身體；其中出門鍛煉身體者，不可離開墨爾本市。

與此同時，當地政府積極增加檢測數量，包括為早前出現感染群組的有9座公共房屋住戶進行檢測，約有3000人被隔離。當局指，完成檢測後，會考慮放寬限制。

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澳洲目前錄得超過8755宗確診個案，當地自6月下旬起爆發第二波疫情，新增病例集中在維多利亞州。維州首波疫情在高峰期在3月尾4月初，僅有3日錄得多於75宗新增確診；目前新增病例已超出4月初高峰期水平的一倍，近兩周的新增確診數字，佔該州累計確診病例的95%。

維多利亞州於周三日（8日）凌晨起，關閉與新南威爾士州的邊境，只容許緊急情況下出入境。

記者：葉芷樺

