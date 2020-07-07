美國版「打邊爐家族」 確診男子與朋友開燒烤派對

新冠疫情有緩和跡象，但全球還有超過一千萬人感染，不少國家陸續解封，這樣確實存在不少風險。美國解封之後不少民衆開始外出，甚至舉行派對聚集。美

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美國有一名51歲男子，在居家避疫近3個月後，聽到國家解封人群管制，立刻出門與大群朋友共赴湖邊舉行燒烤派對。當大家盡興而歸之後，這名男子卻告知一衆參與派對的朋友：，「我其實確診了新冠，參加派對前我就知道自己是陽性了，不過沒告訴大家，因為我沒出現症狀，估計是不會傳染給你們的，但後來想想又覺得，還是通知你們一聲吧，你們可以去做個檢測，以防萬一。」

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這名51歲男子的男子叫托馬斯（Thomas Macias），生活在美國加州洛杉磯，是一名卡車司機。從今年3月下旬到6月初，托馬斯一直堅持居家避疫，除了必要情況，從未外出。然而，根據托馬斯的家人描述，托馬斯是一個「極愛社交」的人，他生性愛熱鬧，朋友滿天下，疫情下沒有朋友沒有社交的生活，讓他非常難受。因此，當6月份，全美陸續解封，加州州長宣佈將放鬆社交距離限制時，托馬斯欣喜若狂。「他覺得終於重獲自由了，於是立刻迫不及待地跟朋友見面。」結果造成了集體感染的事故。

資料來源：Washington Post

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