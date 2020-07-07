【新冠肺炎】疫情再爆發？　沙田車仔麵店：生意即日急跌一半

▲ 沙田區出現數宗個案，有食肆表示今日生意即時受影響，急挫近半；圖為資料圖片。

本港新冠肺炎確診個案今日突然急增14宗，部份更是未確認感染源頭，疫情恐面臨第三波爆發。沙田區出現數宗個案，有食肆表示今日生意即時受影響，急挫近半。

時新車仔麵屋位於沙田瀝源邨，其負責人李先生表示，雖疫情早前稍有緩和，但生意一直未有好轉。今日香港突然出現一批確診個案，他透露生意即時受影響，生意大跌近半。李亦大嘆無奈，只好繼續戴口罩、洗手、消毒，「可以做的都已做」。

【疫市營商】疫情下企業生存大挑戰 籲管理層帶頭減薪

李先生續指，上月生意仍跌７成；現時都可以做附近住客的生意，「新城市那邊的居民亦不會過來光顧。」本來該食店最主要的客源是附近的學生，但現時復課後，學校只是半日制，學生生意頓失。李坦言，經營壓力甚大，亦難料生意何時有望改善，現時只可「吊住條命」。

疫情再度來襲，放寬不久的限聚令可會再收緊？李先生稱：「政府五時花六時變，猜不透會如何處理」，又斥政府亦沒有做實事，應大幅檢驗，及早發現隱形患者。

【疫市營商】 外送市場再現商機？ Uber確認收購同業 Postmates加強競爭力

火炭咖啡店：不擔心生意

火炭區同樣出現確診個案，該區其中一間餐廳「伙食工業」則對情況不太擔心。店員李小姐解釋，即使早前疫情緩和，餐廳亦有做好量體溫、消毒、洗手等程序。她料限聚令有可能再度收緊，但相信對生意影響不大，因已有既定的防疫措施。

【疫市營商】本地企業自求多福 5招減營運成本

記者：葉泳珊