【公司心戰室@iM網欄】求職季又臨 寫求職信如寫情信

又到求職季節,很多學校或團體，都很喜歡找老施這些大機構的管理人出席講座，分享管理心得或職場經驗。

有一次，老施向一群即將畢業的大學生分享見工心得，我劈頭第一句便說：「搵工如拍拖，最緊要同自己夾！」此言一出，如給了同學們一劑清涼茶，大家起哄了一會兒，便喜孜孜地聽我說下去。

不錯，找工作就像拍拖那樣，首要情投意合，勉強無幸福！有些人找工作，無論是新人抑或稍有經驗的，但憑感覺，只重視外表名氣，看到「美女帥哥」便一頭栽進去，迷信大機構一定是好公司，認定她/他福利好前途佳，是搵工的必然目標。

其實，求職前首要了解個人性格及專長，適合在哪個行業及哪類機構發展，個人的Style能否跟公司文化合拍等。初戀常以失敗告終，打工也不一定事事如意，若不懂得知己知彼，調適配合，一味孤芳自賞，只會落得屢戰屢敗，蹉跎歲月。

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力求精要 一紙為限

符合自己理想的好對象難求，即如「窈窕淑女，君子好逑」；公司機構也一樣，愈有名氣，競爭愈大。追求異性要千方百計使盡法寶，求職想要脫穎而出，也得表現過人，才可以奪得繡球歸。

勇闖職場的第一關自然是求職信，能否獲得面試機會便得看是否足以令人「一見傾情」。很多人寫求職信，依着範本左抄一句、右抄一段，最後得出一個倒模的標準殼。這類Standardized（標準化）的信又怎會令人留下印象？就像追求女孩子，只懂得送紅玫瑰加滿天星一束，張三李四一般心意，對方又怎會感動呢？

信的內容就是靈魂，要有個性。別阿諛奉承：貴公司有多偉大，故此我如何渴望想加入成為一員等，「阿媽係女人」的廢話一律免去，免露出情場浪子的本色，油頭粉臉，嘴甜舌滑，態度浮誇！

一封好的求職信，猶如一封打動心弦的情書，毋須千言萬語，要的是「情深與至誠」，滿紙感人肺腑的說話不及幾句「啱聽」的。

我認為求職信應力求精要，最重要Relevant（ 相關），事先做些調查，向對公司或行業有認識的朋友了解一下，必能獲得一些好點子。至於內容長度別多於一張紙，與工作相關的專長及經驗放到信的最前部分，其他細節寫在CV中好了。

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CV成就 無妨多寫

CV其實最重要。不過，寫一份能總結自己的經驗成就、才能專長的履歷，並不容易，最常見的毛病是把自己過去的工作經驗寫成JobDescription（工作描述），像流水帳般將大小職務責任統統列出。別忘了老細要選的是人才，需要看到的是傑出成就和建樹。CV不像求職信，有真材實料的，不妨多寫一兩頁。但字款不要太細，要知道主管們大都年事稍長，「蠅頭小字」又無甚內容的CV，只會令人倒胃。

還須謹記，任何放在求職信和CV的資料內容，都可能是將來面試的話題重點，如何鋪排得宜，引起對方興趣，需要花點心思。讓人留下良好印象的，才能在芸芸競爭者中脫穎而出。情場如是，職場如是！

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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