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【步向財務自由】12個理財黃金定律

理財智慧 19:02 2020/07/07

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有人認為投資等於理財，其實不然。處理好手上資產及債務，是先於投資的重要步驟。理財不善，就如大廈地基不穩，財富高樓恐怕難以建成。可惜道理往往沉悶乏味，若想從有趣角度汲取理財智慧，投資者可留意以下書本。

喬治‧克拉森（George Clason）筆下的《巴比倫巨富－給你的十二黃金定律》(The Richest Man in Babylon)並不是新的著作，它出版於1926年，全球至今已銷售超過數百萬冊，足見本書所載智慧能跨越不同時代。克拉森生於1874年，是美國著名理財大師，擅長撰寫寓言，以小故事說大道理，與讀者分享其理財智慧。

此書以巴比倫首富阿卡特為骨幹，他天生並不特別聰明，但卻從一名早已離世的錢莊老闆那處，學到不少理財智慧，而書中所記載的就是阿卡特把這些智慧傳達給別人的故事，這些人包括奴隸及一貧如洗的巴比倫人。他所傳達的是靈活調配財富的技巧、脫貧致富之道，亦是儲蓄與消費間取捨的藝術。阿卡特的理財智慧可分為「致富7法則」及「黃金5定律」，淺顯道理由故事主人翁的經歷帶出，增加說服力及感染力。例如在講述如何管理收入時，作者以阿卡特及錢莊老闆的對話入題，阿卡特以整夜為後者刻寫碑文為交換條件，向其查問致富方法。

他原以為老闆所言會有多震撼，但原來其致富之道就是把賺取的部分錢儲起，而這已足夠讓他由牧羊人變成錢莊老闆。阿卡特雖感失望，但當日後他把這付諸實行，加上日子有功，原本微不足道的金錢果真慢慢累積起來。

另外，阿卡特在向巴比倫人傳授理財技巧時，亦不時以比喻及故事作例。例如他向一個雞蛋商問道，如果每天早上把10個雞蛋放進一個籃子內，然後每晚再從中取出9個，到頭來會怎樣？蛋商即答道雞蛋總數會隨時日增加，因為每天放入籃子的蛋比拿出來的多了一個。套用於錢包上，財富亦由此累積。本書以類似的對話及故事貫穿，令硬道理更易讓人接受。最重要的還是書中所強調的「耐性」，財富往往不是突如其來的，其一點一滴都是時間的結晶，追求財務自由之路尤甚。

致富7法則：

1. 從填滿錢包開始

2. 控制你的支出

3. 讓財富以倍數成長

4. 守護財富免招損失

5. 讓房子成為可獲利的投資

6. 確保未來的收入

7. 提升工作及賺錢能力

黃金5定律：

1. 把至少十分一收入儲起，是財富遞增的首要條件

2. 財富會為能找到賺錢機會的人工作

3. 財富只會留在願聽取意見，並懂得理財的人手中

4. 財富會遠離投資於自己不熟悉的地方的人

5. 過分自信，不切實際投資的人將難以穩守財富

巴比倫巨富 給你的十二黃金定律

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