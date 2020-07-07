【港股追蹤】本港現第三波疫情？　拖冧呢個板塊

衛生防護中心公布，今日再新增9宗新冠肺炎本地感染個案，5宗輸入個案，單日感染個案14宗，再次達到雙位數，令市場人心惶惶，當局亦指本地或已出現第三波爆發，本地類股份今日普遍受壓。特別是地產股，市場擔心零售業及樓市或再受到重擊，股價轉弱。

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多隻地產股中，以九龍倉置業（01997）表現最差，全日跌近5.7%，收報35.7元；恒基地產（00012）、新鴻基地產（00016）及信和置業（00083）均跌逾3%；長實集團（01113）屬跌幅較少的地產股，但全日仍下跌超過2.6%，收報47.9元。

本港疫情有死灰復燃跡象，對樓價影響雖然不會即時浮現，但必定影響準買家入市意欲，新盤銷情或受累。此外，不少發展商坐擁零售物業及商場，現時疫情受控或需要更長時間，收益也會受影響，連帶相關的房產信託基金（REITs），股價短綫亦會偏弱。

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