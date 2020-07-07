德銀財管：疫情續為市場主要關注點　中國經濟呈「V形」反彈

▲ 德銀財管表示，暫時未觀察到港版國安法對香港的金融環璄造成影響。

環球股市上半年經歷大震盪，德銀財富管理表示，近日市場已大幅反彈，雖然中美關係持續惡化，但疫情仍為市場主要關注點，由於亞洲國家於疫情防控方面較佳，加上在基本面支持下，續看好亞洲市場。該行稱，科技及醫療保健續為後市投資主題，惟要小心其估值高的風險。

對於港股昨飆升近千點，德銀財管認為，主因環球股市早前已大幅反彈，香港市場則相對較為落後所致，又稱暫時未觀察到港版國安法對香港的金融環璄造成影響。

德意志銀行國際私人銀行環球首席投資總監羅定忠（Christian Nolting）表示，疫情為外部衝擊，並促全球陷入衰退，隨經濟逐步重啟，料環球經濟復甦至明年，或於2022年回到2019年水平。他續指，預期將有第二波疫情爆發，部分國家或會重新採取封城措施。

德意志銀行財富管理歐洲及亞洲首席投資總監Tuan Huynh表示，美國疫情仍未完全受控，該行預計美國今年GDP將會收縮5.7%，明年則回升至5.6%。而中國、韓國及台灣等亞洲國家的防控工作較佳，中國更是先進先出，經濟將呈「V形」反彈，並帶挈新興亞洲市場跑出。

該行預計，中國經濟今年唯一新興市場中仍錄得增長的地區，預計今年GDP將有1%的增長，明年則是9%。

在低息環境下，該行預期，美國聯儲局及歐洲央行暫時不會再減息，信貸息差雖然已收窄，但仍有吸引力，薦新興市場的投資級別債券，看好中國內房債。

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