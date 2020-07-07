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Xbox發佈會月底舉行　將公佈Xbox Game Studios遊戲

科技 17:00 2020/07/07

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微軟近日宣布於香港時間7月24日，舉行Xbox Games Showcase發佈會，屆時會發布多款新遊戲。

近日，微軟次世代主機Xbox Series X 的資料遭網上曝光，其遊戲陣容同樣受到眾多玩家期待。微軟近日宣布於香港時間7月24日，舉行Xbox Games Showcase發佈會，屆時會向公眾發布多款新遊戲。

受新冠肺炎疫情影響，不少科企均以綫上形式發布新品。最近微軟宣布，是次發布會採用綫上形式進行，並會在YouTube、Twitch、Facebook及Xbox官方網站上進行實時直播。

＜＜【Xbox新機】微軟推平價新Xbox Series S主機　傳於8月登場

＜＜《NBA 2K21》透露PS5、Xbox Series X遊戲將加價　最平約542元

目前官方尚未公布有關發布會的詳細內容，不過官方早前明確表示，是次活動會發布《最後一戰：無限》（Halo Infinite）遊戲消息。早前有消息指出，微軟在今年發佈會中公佈Xbox Game Studios旗下第一方工作室開發的遊戲。另外消息預計，微軟會公布《光環：無限》、《極限競速8》等系列大作，亦有機會發布《神鬼寓言4》以及新一代《戰爭機器》等遊戲陣容。

責任編輯：李寶如

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