【讀男分享@iM網欄】如何對抗無力感？　有助舒緩壓力的四個方法

「最近的我心情很差，我更因此而出現失眠以及無法專注的情況。」這是我最近的心情。情緒問題影響了我的一切，包括工作、健康、生活以及人際。

無力感的出現，主要源於我遇到一些自身無法控制的事情，這種自己無論付出多大努力也無法改變事實的感覺一點也不好受。多年前，我曾經製作了一件產品，這是一個平台式的產品。為了產品的增長，我花了很多時間以及心血，基本上是日做12小時。 但是，產品並沒有因為我的付出而獲得增長。我每天都處於無力感狀態，壓力非常大。這就是無力感，那種無論做什麼，也無法改變一切的感覺，很難受。

上星期我再次出現這種感覺，這一次的無力感更大、更難受。我花了四天時間才能調整自己的心態，重新振作。

以下是我在無力感出現時會做的四件事，如果你跟我一樣，遇上困難或挫折而感到無力感時，不妨嘗試以下方法。

1. 十分鐘冥想練習

冥想已經成為了我生活中不可或缺的一個習慣。我在周一到周五，都會冥想。我所使用的冥想App叫Welzen，它是一隻簡單易用的冥想App，而且價錢便宜，是不錯的應用程式。

我每天都會花十分鐘時間進行Welzen的冥想練習，當中有：Tedious,Gratitude以及Be Present等練習。

冥想能讓我關注現在、暫時抽離自己，讓我遠離問題，不再受它的影響。

另外，以下是我在發現Welzen前所使用的一些資源：

1. Free Guided Meditation

2. UCLA Health

2. 閱讀

閱讀絕對是一個非常有效對抗無力感的方法。它能為你提供「解決方法」、「正能量」以及「隔離時間」。在心情不好時，我會把電話放下，然後找一本傳記類作品，一個人到Cafe好好地閱讀一段時間。

這是我多年來的常用方法，它既能幫助我減輕壓力，又能為我輸入新的想法。在心情煩燥時，我會閱讀傳記，因為我想了解主角在遇到問題時，會以什麼方法解決問題、會以什麼心態面對。

心情差時不妨找一本你喜愛的作品，到一個沒有人騷擾的地方，一口氣地讀一本書。我通常會挑選跟我正在面對問題完全不同種類的作品，因為我不想在閱讀期間再次想起問題。

如果你遇到的問題和政治有關，你可以選一本文學、商業以及小說類的書去讀。

3. 做運動

每當心情差時我都會去跑步。在跑步的過程中，我有時會思考解決問題的方法、有時會專注在身邊的環境也有時會感到疲累。在跑步時，後兩個情況出現的情況較多。

在運動過程中，我們的身體會釋出一些讓我們更快樂、更興奮的荷爾蒙。這有助我們以更正面的角度去思考。

最後，做完運動後身體會因為疲累而令我更容易入睡，幫助我解決失眠。

4. 寫作

寫作有兩種，一種是以日記方式的寫作而另一種是為他人所寫的寫作。兩者我也會做。

日記方式的寫作，寫下你的心情

為他人寫作

希望這篇文章能幫到你。如果你覺得不錯，希望你可以分享給你的朋友。

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC

作者_Isaac Wong簡介： 21歲自學編程，寫出過萬人下載的電子商貿App Sparktake；自學行銷，經營出高達21.8萬粉絲的Instagram帳號Sparksine；自學網站，為客人製作出過百萬美元收的網站。

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