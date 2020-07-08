【讀男分享@iM網欄】如何對抗無力感？　有助舒緩壓力的四個方法

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【品水師教飲水@iM網欄】多喝水，並不會令你健康
「最近的我心情很差，我更因此而出現失眠以及無法專注的情況。」這是我最近的心情。情緒問題影響了我的一切，包括工作、健康、生活以及人際。
無力感的出現，主要源於我遇到一些自身無法控制的事情，這種自己無論付出多大努力也無法改變事實的感覺一點也不好受。多年前，我曾經製作了一件產品，這是一個平台式的產品。為了產品的增長，我花了很多時間以及心血，基本上是日做12小時。
但是，產品並沒有因為我的付出而獲得增長。我每天都處於無力感狀態，壓力非常大。這就是無力感，那種無論做什麼，也無法改變一切的感覺，很難受。
上星期我再次出現這種感覺，這一次的無力感更大、更難受。我花了四天時間才能調整自己的心態，重新振作。
以下是我在無力感出現時會做的四件事，如果你跟我一樣，遇上困難或挫折而感到無力感時，不妨嘗試以下方法。
1. 十分鐘冥想練習
冥想已經成為了我生活中不可或缺的一個習慣。我在周一到周五，都會冥想。我所使用的冥想App叫Welzen，它是一隻簡單易用的冥想App，而且價錢便宜，是不錯的應用程式。
我每天都會花十分鐘時間進行Welzen的冥想練習，當中有：Tedious,Gratitude以及Be Present等練習。
冥想能讓我關注現在、暫時抽離自己，讓我遠離問題，不再受它的影響。
另外，以下是我在發現Welzen前所使用的一些資源：
1. Free Guided Meditation
2. UCLA Health
2. 閱讀
閱讀絕對是一個非常有效對抗無力感的方法。它能為你提供「解決方法」、「正能量」以及「隔離時間」。在心情不好時，我會把電話放下，然後找一本傳記類作品，一個人到Cafe好好地閱讀一段時間。
這是我多年來的常用方法，它既能幫助我減輕壓力，又能為我輸入新的想法。在心情煩燥時，我會閱讀傳記，因為我想了解主角在遇到問題時，會以什麼方法解決問題、會以什麼心態面對。
以下是三本我想推薦大家閱讀的作品：
Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose
心情差時不妨找一本你喜愛的作品，到一個沒有人騷擾的地方，一口氣地讀一本書。我通常會挑選跟我正在面對問題完全不同種類的作品，因為我不想在閱讀期間再次想起問題。
如果你遇到的問題和政治有關，你可以選一本文學、商業以及小說類的書去讀。
3. 做運動
每當心情差時我都會去跑步。在跑步的過程中，我有時會思考解決問題的方法、有時會專注在身邊的環境也有時會感到疲累。在跑步時，後兩個情況出現的情況較多。
在運動過程中，我們的身體會釋出一些讓我們更快樂、更興奮的荷爾蒙。這有助我們以更正面的角度去思考。
最後，做完運動後身體會因為疲累而令我更容易入睡，幫助我解決失眠。
4. 寫作
寫作有兩種，一種是以日記方式的寫作而另一種是為他人所寫的寫作。兩者我也會做。
雖然人們理所當然地以為很了解自己心裏在想什麼，但其實有冇無法以言語表達心情的時刻出乎意料地多。《暗黑心理學》
找出一本簿，寫下心中的煩惱。這個過程能幫助你具體化你正在遇到的問題。它有助你整理一切以及發洩心中的問題。
另外，我會透過五分鐘日記每天寫下三件值得感恩的事情。我們總是會把注意力放在自己所缺少的事情上。這個行為習慣會使我們放大了問題，令自己在遇到問題時更加不愉快。透過寫下值得感恩的事情，我們開始重新關注一些生命中的正面事情，改善情緒。
簡單如：可以有一個家、可以有健康的身體或跟自己愛的人在一起已經是值得我們感恩的事情。
這是另一個非常有助解決情緒問題的方法。在心情差時，嘗試寫作，寫作主題可以圍繞自己以前遇到問題時用什麼方法和心態面對並解決。在你寫作過程中，你可以找回以前的自己，解決問題。此外，你的文章更能成為他人的參考，幫助他人解決問題。
在心情差時，我喜歡寫作並在Instagram上分享，當我知道自己的觀眾也遇到跟我一樣的問題時，我會提醒自己，不要再讓自己沉醉在問題之中。因為有很多人在支持你，而且希望從你身上獲得解決問題的方法以及力量。
希望這篇文章能幫到你。如果你覺得不錯，希望你可以分享給你的朋友。
原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC
作者_Isaac Wong簡介：
21歲自學編程，寫出過萬人下載的電子商貿App Sparktake；自學行銷，經營出高達21.8萬粉絲的Instagram帳號Sparksine；自學網站，為客人製作出過百萬美元收的網站。
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撰文 : Isaac Wong、編輯：邊婕
欄名 : 讀男分享