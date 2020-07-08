【著數優惠】麥當勞App逢周一送優惠！　$10買9件麥樂雞（內文附15張電子優惠券）

自7月6日起麥當勞推出升級版的App，為吸引更多用戶，首周（7月6日至7月12日）麥當勞會向App會員送上15張電子優惠券，從早到夜都有驚喜優惠，包括「10元買9件麥樂雞」（早上11時至晚上12點適用）及「1元歎大汽水」（全日適用）。

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其中，早上4時至11時的優惠，包括超值早晨套餐減3元，25元歎豬柳蛋漢堡早晨套餐，30元歎豬柳蛋扭扭粉早晨套餐。早上11時至晚上12時優惠，還有80元歎麥炸雞桶（6件）、29元歎巨無霸超值套餐、蝦堡系列套餐減5元、超值套餐以7元加配2件脆香雞翼。

McCafé亦有全日優惠，包括15元歎意大利泡沫咖啡 (細)等。麥當勞指，升級版麥當勞會推出VALUE MONDAY，逢星期一送超過200元優惠券。

麥當勞App首周VALUE MONDAY電子優惠券

7月6日至7月12日

▲ 9件麥樂雞售$10(早上11點 – 晚上12點)。

▲ $1 大汽水(全日適用)

早上4am- 11am優惠

▲ $25 豬柳蛋漢堡早晨套餐。

▲ 超值早晨套餐減$3。

▲ $30 豬柳蛋扭扭粉早晨套餐。

早上11am-12mn優惠

麥麥送11am- 12mn優惠(買滿金額送)

▲ 購買任何麥麥送食品滿$120或以上並使用此優惠券，即可獲贈免費麥炸雞一件。

▲ 購買任何麥麥送食品滿$300或以上並使用此優惠券，即可獲贈免費麥炸雞六件。

▲ 購買任何麥麥送食品滿$120或以上並使用此優惠券，即可獲贈免費麥樂雞 (9件)或脆香雞翼(4件)。

▲ 購買任何麥麥送食品滿$120或以上，並使用此優惠券，即減$10。

▲ 購買任何麥麥送食品滿$200或以上，並使用此優惠券，即減$20。

備註：

1.用戶下載麥當勞手機用程式及優惠券，代表同意受以下條款及細則約束。否則，請於所有優惠券點選「不感興趣」。

2.優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款優惠。

3.每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞手機應用程式的「優惠券」中移除。

4.優惠只適用於指定之香港麥當勞®餐廳(海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場及香港國際機場離境大堂除外)。

5.適用本優惠之餐廳可能隨時被更改，恕不另行通知。

6.麥麥送優惠只適用於麥當勞手機應用程式。

7.若於麥當勞手機應用程式內相關的「優惠券」點選「不感興趣」，該優惠將被移除，並無法重新派發。

8.所有優惠不適用於各種形式的麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務，不可與長者咭推介、其他折扣、推廣或優惠同時使用，包括麥樂會®及麥當勞媽咪會™之推介，優惠(麥麥送優惠除外)不適用於麥麥送®。

9.請於付款前使用／出示優惠。

10.所有優惠不論何時下載，如未曾使用，均於下一個週日晚上11時59分到期。

11.食品及飲品供應視乎個別餐廳供應量而異。數量有限，售完即止。

12.如有任何爭議，MHK Restaurants Limited (a McDonald’s Franchised Business)保留最終決定權。

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