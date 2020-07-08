【著數優惠】麥當勞App逢周一送優惠！　$10買9件麥樂雞（內文附15張電子優惠券）

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【星股介紹】港交所得天獨厚 新交所有否還擊之力？
自7月6日起麥當勞推出升級版的App，為吸引更多用戶，首周（7月6日至7月12日）麥當勞會向App會員送上15張電子優惠券，從早到夜都有驚喜優惠，包括「10元買9件麥樂雞」（早上11時至晚上12點適用）及「1元歎大汽水」（全日適用）。
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其中，早上4時至11時的優惠，包括超值早晨套餐減3元，25元歎豬柳蛋漢堡早晨套餐，30元歎豬柳蛋扭扭粉早晨套餐。早上11時至晚上12時優惠，還有80元歎麥炸雞桶（6件）、29元歎巨無霸超值套餐、蝦堡系列套餐減5元、超值套餐以7元加配2件脆香雞翼。
McCafé亦有全日優惠，包括15元歎意大利泡沫咖啡 (細)等。麥當勞指，升級版麥當勞會推出VALUE MONDAY，逢星期一送超過200元優惠券。
麥當勞App首周VALUE MONDAY電子優惠券
7月6日至7月12日
早上4am- 11am優惠
早上11am-12mn優惠
麥麥送11am- 12mn優惠(買滿金額送)
備註：
1.用戶下載麥當勞手機用程式及優惠券，代表同意受以下條款及細則約束。否則，請於所有優惠券點選「不感興趣」。
2.優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款優惠。
3.每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞手機應用程式的「優惠券」中移除。
4.優惠只適用於指定之香港麥當勞®餐廳(海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場及香港國際機場離境大堂除外)。
5.適用本優惠之餐廳可能隨時被更改，恕不另行通知。
6.麥麥送優惠只適用於麥當勞手機應用程式。
7.若於麥當勞手機應用程式內相關的「優惠券」點選「不感興趣」，該優惠將被移除，並無法重新派發。
8.所有優惠不適用於各種形式的麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務，不可與長者咭推介、其他折扣、推廣或優惠同時使用，包括麥樂會®及麥當勞媽咪會™之推介，優惠(麥麥送優惠除外)不適用於麥麥送®。
9.請於付款前使用／出示優惠。
10.所有優惠不論何時下載，如未曾使用，均於下一個週日晚上11時59分到期。
11.食品及飲品供應視乎個別餐廳供應量而異。數量有限，售完即止。
12.如有任何爭議，MHK Restaurants Limited (a McDonald’s Franchised Business)保留最終決定權。
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撰文 : 成添勇