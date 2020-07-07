  • 29°C
香港時間 : 2020707日 (二) 17:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情

環球政經 16:50 2020/07/07

分享：

最近香港湧現移民潮，有網民在討論區大吐苦水，指沒有能力移民，令女友大感不滿，最後提出分手，結束7年感情。一眾網民留言，發表對此事不同看法。有網民指英國現時推出5+1政策，移民其實不需要太多資本。

相關文章：【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語 事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」

另外有網民認為女方不應單依靠男方移民，應該自食其力，一起計劃移民，更認為事主應該與女友分手，因為擁有這樣的價值觀，關係維持下去也不會長久。

相關文章：【網民熱話】尖沙咀「女神套房」 相連廚房廁所零間隔 月租$6500你租唔租？

其實除了條件要求較高的歐洲國家之外，東南亞也有不少選擇，需要資本較低。有網民亦戲言，叫事主考慮移民大灣區，與女友商量，嘗試挽回感情，不過此提議看來惡作劇成分居多。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 歐高榮

上一篇文章

內地高考防口罩作弊 幫人「出貓」係大生意?

下一篇文章

【港股追蹤】Tesla盤前再破頂要追比亞迪？　呢隻概念股今日都升兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期