【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情

最近香港湧現移民潮，有網民在討論區大吐苦水，指沒有能力移民，令女友大感不滿，最後提出分手，結束7年感情。一眾網民留言，發表對此事不同看法。有網民指英國現時推出5+1政策，移民其實不需要太多資本。

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另外有網民認為女方不應單依靠男方移民，應該自食其力，一起計劃移民，更認為事主應該與女友分手，因為擁有這樣的價值觀，關係維持下去也不會長久。

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其實除了條件要求較高的歐洲國家之外，東南亞也有不少選擇，需要資本較低。有網民亦戲言，叫事主考慮移民大灣區，與女友商量，嘗試挽回感情，不過此提議看來惡作劇成分居多。

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