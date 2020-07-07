【大行報告】滙豐轉軚看好樓市　同時收緊物業按揭

滙豐環球指，發展商近期推出的新盤，帶旺市場氣氛，故調整今年樓價預測，由之前的下跌5%至10%，改為上升0至5%。此外，該行同時上調明年樓市預測，由原先升3%，改為升5%。

該行又指，地產股目前估值低，資產淨值折讓約55%，較10年平均水平低，並從估值方向分析，上調信置（00083）評級至「買入」，而希慎（00014）及朗延（01270）的評級，則上調至「持有」。

值得留意的是，滙豐雖然轉軚看好樓市，但同時收緊物業按揭。舉例說，滙豐近期兩度調升按息，先於5月底將按息加至最高H+1.4厘，6月底更加至最高H+1.5厘，現金回贈方面，最多削至0.2%，遠少於高峰期的2%。

有按揭專家說，雖然近期樓市成交回升，市況明顯好轉，但滙豐仍收緊按揭，相信原因有二：一是經濟前景未明，二是按揭業務利潤微薄，因此調整相關政策，增加風險管理。事實上，新冠肺炎爆發以來，不少銀行也收緊按揭審批，特別針對旅遊、酒店、零售及航空業，及至近期，更有進一步收緊按揭審批趨勢。

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