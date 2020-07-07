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【股市】紐約梅隆資管︰全球經濟似「V形反彈」 對中國股市前景樂觀

金融經濟 16:38 2020/07/07

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Shamik Dhar表示，全球經濟有一半機率為「V形反彈」。

新冠肺炎疫情影響尚未消退，惟股市已先行反彈，不少投資者亦覺得經濟與股市脫勾。然而，美資基金紐約梅隆投資管理首席經濟師Shamik Dhar認為，股市強勢反彈背後有基本因素支撐，他對未來中國股市表現亦相較其他地區樂觀。

Shamik Dhar解釋，股市上升主要是，投資者風險偏好重臨，而背後原因是全球對第二波疫情爆發的擔憂減少，認為最壞時刻已過。他看好中國股市表現，主因是預期經濟會持續復甦，政府亦有推出更多寬鬆政策的空間，而且能夠控制疫情，第二波爆發的機會不大。

展望接下來一段時間，他對經濟復甦的前景更為樂觀，並認為經濟會出現「V形」反彈的機會大幅增加至50%，主要是經濟數據好轉，加上各國積極的應對政策。他預期，中國經濟將會於今年底至明年初恢復至去年底的水平，而美國則要2021年中才能回復至去年底水平。

中美首階段協議料暫無大礙

港區國安法通過後，中美關係再起波瀾。紐約梅隆投資管理高級主權債券分析師Aninda Mitra表示，按照基準預測，中美首階段貿易協議仍能得以保持，因為美國總統特朗普要為競選連任作準備，而中國仍要致力減少經濟的衝擊。

惟他亦指出，目前中美關係最大危機是「中國感受到美國全面截斷其海外資金來源」，則貿易協議可能會被推翻。

相關文章︰摩根資管許長泰：下半年聚焦貿易戰及港區國安法　偏好國指多於恒指

滙豐環球資管：內地次季GDP或現正增長　續看好亞洲股市

 

香港股票 經濟 疫情 特朗普 中美關係

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