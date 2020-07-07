【印度疫情】瑞德西韋流入黑市 價格炒高6倍

▲ 早前證明有效治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋被視為救命藥，轉眼被美國一掃而空；英媒報道，有瑞德西瑋流入印度黑市，價格炒貴6倍。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，各地科學界仍積極研究可治療新冠肺炎的藥物。早前證明有效治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋被視為救命藥，轉眼被美國一掃而空；英媒報道，有瑞德西瑋流入印度黑市，價格炒貴6倍。

英國廣播公司（BBC）報道，在印度，兩款治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋（remdesivir）和安挺樂靜脈點滴注射劑（tocilizumab）流入黑市。每劑瑞德西韋原價5,400盧比（約558.57港元），被炒至30,000-38,000盧比（約3,103-3,930港元），比原價高6倍。每名病人平均需要5-6劑，當地新冠肺炎患者的家屬到處奔波，一藥難求。

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負責研發和生產瑞德西韋的美國藥廠吉利德（Gilead）表示，曾授權4間印度公司在當地生產藥物，包括西普拉（Cipla）、Jubilant Life, Hetero Drugs以及Mylon ，其中只有Hetero已開始生產。

Hetero表示，此前已將20,000劑瑞德西韋分派給5個省，又指出按規定，相關藥物生產後直接送往醫院，並未給分銷商，未知產品如何流入黑市。

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記者：葉芷樺

