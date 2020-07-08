【5G來臨】行業新競賽　如何尋找突破？

根據市場研究機構IHS Markit預測，5G相關的全球總產值到2035年將達13.2萬億美元，創造2,230萬份工作職位，可見5G所帶來的驚人生產力。在這個具有龐大發展潛力的市場，各行各業自然希望來分一杯羹。無論是手機生產商、電訊商或其他資訊科技企業，要在這個競爭激烈、暗濤洶湧的市場中取得先機，就必先要在市場中尋求創新。突破，才是常規。

以智能手機為例，在眾多的5G設備中脫穎而出，首要的條件是了解消費者的改變。



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速度快但安全更重要

當5G網絡啟用後，網絡速度會比現時流通的4G快20倍以上，消費者會增加使用流動設備傳送大檔案、使用雲端儲存資料、進行電子支付、或是遙距工作等，下載的手機應用程式亦會愈來愈多，因此，手機安全性就成為重中之重。



要為消費者提供設備及個人資料的保護，只靠一方的努力並不足夠，而是需要手機生產商、手機系統平台和應用程式供應平台等互相合作，做好「守門人」角色，提供安全可靠的平台讓用戶下載應用程式，以及通過安全偵測和驗證等方式攔截來歷不明的程式和防止惡意程式盜取用戶資料。同時，提供安全資料夾、保安平台讓用戶存取敏感資料，從外至内建立全面的「保護屏障」。只有建立全面的保護，設備才能吸引用戶放心選用。同樣，任何企業在提供流動服務時，也需要特別注意安全方案。



另外，5G高速度、低延遲（可低至0.001秒）的特性，令我們進行線上視像通話、使用社交媒體直播、上下載影片的活動會變得頻繁，消費者對於影像質素的要求將會愈來愈高。因此在手機硬件設備的研發上亦需有所突破。



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多方協作 1+1>2

要滿足用戶日漸增長的社交、娛樂和通訊需要，手機的硬件就需要有更先進的配備，例如攝影鏡頭要足夠應付不同拍攝需要，而鏡頭解像度亦要有所突破；屏幕方面則要有高清質素和高的觸控靈敏度，讓用戶配合5G網絡享受最佳的觀影和遊戲體驗。



此外，企業可以考慮透過與不同的企業夥伴攜手合作，擴大雙方的業務範圍，從而達至雙贏的成果。例如，與不同的第三方應用開發商合作，加入嶄新的雲端遊戲、音樂和影片串流平台，或是VR、AR體驗等的應用和内容，配合遙距辦公、遙距學習，甚至是遙距醫療的新趨勢，形成更強大的「生態圈」，才能夠創造更多突破性的科技體驗吸引消費者。



下一個十年將會是以人為本的創新技術年代，硬件與軟件需無縫結合，只有不斷進步、尋找突破，為消費者創造獨一無二的個人化的體驗，才能夠令企業在激烈的競爭中站穩脚步。