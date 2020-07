幾時先可除口罩？專家話美國人可能要戴幾年

▲ 美國約翰霍普金斯衛生安全中心學者表示,美國會於夏季再大規模爆發疫情,料美國人仍要戴口罩長達數年。

新冠肺炎疫情持續多月,民眾都依照防疫指引佩戴口罩,以免增加染疫風險。但不少人認為長時間戴口罩又熱又焗,希望疫情盡快受控,可不用再戴口罩。但美國約翰霍普金斯衛生安全中心的學者就表示,美國的疫情於夏季會再次大規模爆發,預計美國人仍要戴口罩長達數年。

根據美國約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的疫情追蹤數據,截至本港周二(7日)下午,美國有超過293.8萬宗確診病例,超過13萬人死亡。

約翰霍普金斯衛生安全中心(Johns Hopkins Center for Health Security)學者托纳(Eric Toner)表示,即使各州暫停解封計劃, 新冠疫情在美國傳播的速度也不會因而減慢。托納更表示,美國顯然會於夏季再出現大量病例,而且確診數字會持續增長,直到各州再次採取封鎖措施來控疫。

托納表示新冠肺炎與季節性流感不同,指出除非有疫苗面世,否則社區應對疫情的最佳方式,仍是要民眾自律佩戴口罩和維持社交距離。

托納又警告,美國民眾短期内切勿奢望可不用戴口罩:

我認為我們會在日常生活中維持戴口罩和一定程度的社交距離措施,大約數年的時間。

(I think that mask wearing and some degree of social distancing, we will be living with — hopefully living with happily — for several years.)

托納強調,戴口罩實際上是非常簡單的事,只要民眾與人接觸時都戴口罩遮擋面部,就已經可以大大降低傳播病毒的風險。

