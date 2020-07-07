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幾時先可除口罩？專家話美國人可能要戴幾年

環球社會熱點 16:28 2020/07/07

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美國約翰霍普金斯衛生安全中心學者表示，美國會於夏季再大規模爆發疫情，料美國人仍要戴口罩長達數年。

新冠肺炎疫情持續多月，民眾都依照防疫指引佩戴口罩，以免增加染疫風險。但不少人認為長時間戴口罩又熱又焗，希望疫情盡快受控，可不用再戴口罩。但美國約翰霍普金斯衛生安全中心的學者就表示，美國的疫情於夏季會再次大規模爆發，預計美國人仍要戴口罩長達數年。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，截至本港周二（7日）下午，美國有超過293.8萬宗確診病例，超過13萬人死亡。

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）學者托纳（Eric Toner）表示，即使各州暫停解封計劃， 新冠疫情在美國傳播的速度也不會因而減慢。托納更表示，美國顯然會於夏季再出現大量病例，而且確診數字會持續增長，直到各州再次採取封鎖措施來控疫。

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托納表示新冠肺炎與季節性流感不同，指出除非有疫苗面世，否則社區應對疫情的最佳方式，仍是要民眾自律佩戴口罩和維持社交距離。

托納又警告，美國民眾短期内切勿奢望可不用戴口罩：

我認為我們會在日常生活中維持戴口罩和一定程度的社交距離措施，大約數年的時間。

（I think that mask wearing and some degree of social distancing, we will be living with — hopefully living with happily — for several years.）

托納強調，戴口罩實際上是非常簡單的事，只要民眾與人接觸時都戴口罩遮擋面部，就已經可以大大降低傳播病毒的風險。

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責任編輯：何穎兒

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