【新股IPO】弘陽服務01971首日掛牌升6%　每手賬面僅賺250元

弘陽服務（01971）今日掛牌，股表表現卻未算標青。該股曾高開17.6%，報4.88元，惟承接力不足，全日收報4.4元，較招股價4.15元升6%；成交7,021萬股，涉資逾3.25億元；每手1,000股，一手賬面僅賺250元。

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該股錄得超額認購111.82倍，經重新配發後，公開發售部份股份達5,000萬股，佔整體發售50%。一手中籤率30%，抽100手穩獲一手。此外，該股以4.15元定價，集資淨額將為3.65億元，農銀國際為獨家保薦人。

弘陽服務是由弘陽地產（01996）分拆上市，自2017年以來，弘陽服務連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，就綜合實力而言，弘陽服務在2020年物業服務百強企業中排名第25位。弘陽服務在管物業組合包括住宅物業、商業物業及其他物業，其中商業物業主要指購物商場、家居裝飾及家俱商場、酒店及主題公園，其他物業則包括寫字樓及學校。公司業務重心在長三角地區，尤以江蘇為重。

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2017至2019年，公司收益分别為2.57億、3.49億及5.03億元，複合年增長率為39.9%，毛利分别為5805萬元、6977萬元及1.27億元，年度溢利分别為2870萬元、3300萬元及5710萬元，複合年增長率為41%。

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