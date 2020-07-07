【強積金】富達：上半年強積金蝕1.94%　波動市薦用平均成本法

上半年在疫情帶來的經濟不明朗下度過，富達強積金周二（7日）表示，香港強積金市場上半年錄得負1.94%的整體回報，當中債券基金類別及「預設投資」內的65歲後基金回報相對最理想，錄得3.33%的平均回報，而歐洲股票基金類別的平均回報為負12.5%，是當中表現最遜色的強積金類別。

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富達國際香港業務總監陸劍平表示，今年上半年新冠肺炎疫情衝擊各地經濟，對投資者情緒亦有一定影響，他稱：「我們亦見有些強積金成員因而轉換投資組合。然而，整體投資組合轉換情況與過去其他短期市場波動時期相約。」

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他提醒投資者，強積金是長遠的投資項目，因此不應受短期波動影響投資計劃及長遠目標。陸劍平認為，在市況波動時，善用平均成本法可為強積金投資發揮更大作用，「在市況波動時，投資者或可受惠平均成本法，購入更多強積金基金，有機會爭取更理想的長線回報。」

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