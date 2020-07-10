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【裝修攻略@iM網欄】節省金錢自己「分判」裝修　直接請師傅可以嗎？

名人薈萃 08:02 2020/07/10

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Week 6: 直接請師傅可以嗎？

網上時不時會出現一些「經驗文」，分享自己「分判」工程給師傅、節省金錢的「偉大事蹟」。姑勿論這些文章的真偽，我相信直接找師傅在絕大部分的情況下都不是明智的做法。

如果你需要找的是一科的師傅，進行一科的工程，直接請師傅自然是沒有問題的，反而找裝修公司阻隔直接溝通未必合適。然而，如你需要進行全屋或半屋裝修，就萬萬不要設想由自己擔任判頭，再分判給不同師傅做。

原因多不勝數，反正如果你能做到，即是你本身已具備當判頭的能力──還不止呢，你能夠將一班「未埋班、沒默契」的人聯合在一起，再完成工程。這是很多資深判頭都不會冒的風險。

如果你真的這樣做，你要承擔的風險是巨大的。比如說，其中一個師傅要遲幾日上班，因而影響到其餘師傅的排定工程，你就已經可以能被人索賠了。

而即使你真的有信心，你也要付出時間。一個合資格的判頭，常常到場監工，協助解決問題。如果請兩個月假做判頭是值得的，那還不如直接入行接工程，再用賺取的金錢請專業的公司替自己裝修了。

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang、編輯：邊婕

欄名 : 裝修攻略

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