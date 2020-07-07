【港區國安法】環時總編胡錫進：英國怎麼可能好心收留香港人入籍？

港區國安法演變為多國與中國的角力，當中英國擬放寬持有BNO的港人在當地居留的條件，讓港人可在當地留英6年後，申請入籍英國。環球時報總編輯胡錫進就此舉作出評論，指按英國的國情一向不喜歡外來移民，表示「怎麼可能好心收留香港人入籍？」

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胡錫進在評論中指出：「英國社會從本質上就不喜歡外來移民，英國脫歐的重要原因之一就是嫌歐盟的外來移民太多，搶了英國人的飯碗。」更直指：「幫香港人入籍是面子，而減少移民是裏子，香港人難道不清楚，現在已經不是移民的黃金時代了。」

他又表示，在英國不易找工作，「英國需要低端勞動力，想去英國的香港人都是想打入白領階層，對他們來說，只有英國公民身份有甚麼用？更何況在成為英國公民前，還有5、6年的不確定性。」

中國官方對英國擴大BNO權利的做法，已表達了堅決反對，他指英國的做法已構成了挑釁「任何國家在這種情況下都必然做出抵制的反應。」

他又稱：「英國此舉對中國社會不產生任何壓力，中國公衆從來都不反對西方國家對中國『政治移民』的接收，要老胡說，還等甚麽5、6年，英國直接給BNO持有者英國的公民身份不就得了。它願意演向香港居民張開懷抱的戲，不妨演得更徹底些。」

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