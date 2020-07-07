  • 29°C
香港時間 : 2020707日 (二) 18:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】環時總編胡錫進：英國怎麼可能好心收留香港人入籍？

環球政經 17:02 2020/07/07

分享：

港區國安法演變為多國與中國的角力，當中英國擬放寬持有BNO的港人在當地居留的條件，讓港人可在當地留英6年後，申請入籍英國。環球時報總編輯胡錫進就此舉作出評論，指按英國的國情一向不喜歡外來移民，表示「怎麼可能好心收留香港人入籍？」

其他文章：英國智庫：BNO港人移居帶來400億英鎊收益

其他文章：【BNO】英國民調逾6成受訪者　撐BNO港人在英定居

胡錫進在評論中指出：「英國社會從本質上就不喜歡外來移民，英國脫歐的重要原因之一就是嫌歐盟的外來移民太多，搶了英國人的飯碗。」更直指：「幫香港人入籍是面子，而減少移民是裏子，香港人難道不清楚，現在已經不是移民的黃金時代了。」

他又表示，在英國不易找工作，「英國需要低端勞動力，想去英國的香港人都是想打入白領階層，對他們來說，只有英國公民身份有甚麼用？更何況在成為英國公民前，還有5、6年的不確定性。」

中國官方對英國擴大BNO權利的做法，已表達了堅決反對，他指英國的做法已構成了挑釁「任何國家在這種情況下都必然做出抵制的反應。」

他又稱：「英國此舉對中國社會不產生任何壓力，中國公衆從來都不反對西方國家對中國『政治移民』的接收，要老胡說，還等甚麽5、6年，英國直接給BNO持有者英國的公民身份不就得了。它願意演向香港居民張開懷抱的戲，不妨演得更徹底些。」

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄺庭芳

移民 政治 白領 港區國安法 國安法 香港 英國 中國 環球時報 BNO

上一篇文章

【A股布局】1年目標與現價相若　高盛暗示A股升市難持久

下一篇文章

【強積金】富達：上半年強積金蝕1.94%　波動市薦用平均成本法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【新股IPO】下周新股市場熱爆　一文睇清截止認購及掛牌日期
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒
【青姐話】阿爺發功 誰與爭鋒