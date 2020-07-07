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南區豪宅劈價沽　勁蝕逾千萬　港區國安法實施後首見

股樓投資 16:10 2020/07/07

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港區國安法實施後，各區也錄高價成交，新盤仍賣到滿堂紅，地產業界也普遍認為，社會將恢復平穩，有利樓市長遠發展。不過，近日豪宅市場再錄蝕讓逾千萬元成交。

市場消息指，大潭紅山半島棕櫚徑雙號屋，實用面積2,588平方呎，剛以6,000萬沽出，實用呎價約23,184元，低市價約15%。據土地註冊處資料顯示，原業主於2012年以7,000萬元購入上址，持貨8年後易手，現帳面蝕1,000萬元，物業貶值約14%。若連釐印費及代理佣金計，料蝕逾1,400萬元。

值得留意的是，上址曾由謝賢及其子謝霆鋒持有，二人於1996年以公司名義，斥資2,800萬元購入上址，惟其後爆發亞洲金融風暴、樓價急跌，二人亦於止蝕離場，短短四年賬面勁蝕1,000萬元。

有代理坦言，目前市道下，紅山半島這類超級豪宅，甚難找到賣家，若業主急住賣樓，只能大劈價，甚至蝕讓。他續說，超級豪宅業主持貨力強，若非急需資金周轉，也不會隨便減價。

事實上，分析員目前普遍看好一般住宅市道，看淡超級豪宅後市。舉例說，彭博亞太區房地產行業高級分析師黃智亮早前說，自今年三月起，住宅樓價已經開始反彈，及至六月，樓價從低位回升約4%，又料有多個因素支持樓價，包括低息環境、政府放寬按保、發展商推出按揭優惠等，預計下半年樓價升5%。不過，他認為，受疫情影響，海外買家對豪宅需求轉弱，故看淡豪宅前景。

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撰文 : 柳家平

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