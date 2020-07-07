【港股追蹤】一個禮拜升1倍　邊隻咁犀利？

近日北水持續流入，多隻在港股通可買賣範圍的股份都受到熱炒，連帶部份久沉的中型股份都發威，其中在內地從事生產、分銷及銷售香精、煙用原料的華寶國際（00336），近日股價持續有異動，連升6個交易日，今日最高曾升逾30%，見7.69元，收報7元，全日升26.6%，若以上周二（30日）收市價3.09元計算，則短短一個星期，股價升幅已超過1.2倍。

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華寶今次爆升，相信與周五（10日）掛牌的電子煙設備生產商思摩爾國際（06969）有關，思摩爾上周五（３日）已截止公開認購，市場消息指，股份有逾18萬人認購，超額認購115倍，凍資逾1,000億元，計劃以招股上限12.4元定價。由於思摩爾超購逾55倍，要啟動回撥機制，公開發售佔比由12%，增至37%。

雖然思摩爾以生產電子煙為主，但華寶生產的香精及煙用原料，也可用作電子煙之用，故令市場視兩者為同業，加上投資者關注內地電子煙往後或出台新政策，利好行業發展，因此炒起整個板塊，甚至上月中發盈警的中煙香港（06055），今日亦受炒作氣氛帶動，抽升逾5%。

華寶由上周二至今，股價出現倍升，單以基本因素及炒作概念而言，或已經全部反映，但由於股份屬港股通可買賣股份，近期北水大炒特炒，或續有投機性炒作。

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