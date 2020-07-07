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【美國疫情】白宮：美國為全球抗疫領袖

環球社會熱點 15:58 2020/07/07

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【美國疫情】白宮：美國為全球抗疫領袖

美國疫情持續惡化，新冠肺炎確診人數逼近300萬。不過，白宮發言人則形容，美國是全球抗疫的「領袖」（leader）。對比早前有華府專家形容，美國仍深陷第一波疫情。

【美國疫情】過去一周全國確診增27% 全球擴散最快

美國熱門副總統人選確診 亞特蘭大市長或成拜登副手

白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）周一指：

「我認為全球都視我們為對抗新冠肺炎疫情的領袖。」

（I think the world is looking at us as a leader in Covid-19.）

美國多州疫情持續，佛州上周末累積確診破20萬宗。不過，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周一在新聞發布會上卻形容，認為該州的疫情「已穩定」（stabilized）。

曾稱僅為「小感冒」 巴西總統再驗新冠肺炎

【美國疫情】「仍深陷第一波疫情」華府專家警告

德桑蒂斯未有強制要求居民戴口罩，但鼓勵民眾避免在封閉、擁擠的地方，近距離與他人接觸。另外，德桑蒂斯繼續建議使用抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）治療，此藥早前被美國總統特朗普（Donald Trump）大力推薦。

華府首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）周一則警告，美國仍「深陷」（knee-deep）於第一波疫情，並形容美國疫情非常嚴峻，需立即處理。

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【美國疫情】白宮：美國為全球抗疫領袖

責任編輯：楊心悅

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