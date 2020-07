▲ 【美國疫情】白宮:美國為全球抗疫領袖

美國疫情持續惡化,新冠肺炎確診人數逼近300萬。不過,白宮發言人則形容,美國是全球抗疫的「領袖」(leader)。對比早前有華府專家形容,美國仍深陷第一波疫情。

【美國疫情】過去一周全國確診增27% 全球擴散最快

美國熱門副總統人選確診 亞特蘭大市長或成拜登副手

白宮新聞秘書麥肯納尼(Kayleigh McEnany)周一指:

「我認為全球都視我們為對抗新冠肺炎疫情的領袖。」

(I think the world is looking at us as a leader in Covid-19.)

美國多州疫情持續,佛州上周末累積確診破20萬宗。不過,佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)周一在新聞發布會上卻形容,認為該州的疫情「已穩定」(stabilized)。

曾稱僅為「小感冒」 巴西總統再驗新冠肺炎

【美國疫情】「仍深陷第一波疫情」華府專家警告

德桑蒂斯未有強制要求居民戴口罩,但鼓勵民眾避免在封閉、擁擠的地方,近距離與他人接觸。另外,德桑蒂斯繼續建議使用抗瘧疾藥羥氯喹(hydroxychloroquine)治療,此藥早前被美國總統特朗普(Donald Trump)大力推薦。

華府首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)周一則警告,美國仍「深陷」(knee-deep)於第一波疫情,並形容美國疫情非常嚴峻,需立即處理。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

▲ 【美國疫情】白宮:美國為全球抗疫領袖

責任編輯:楊心悅