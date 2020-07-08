港區國安法實施　專家：ESG投資者或撤出香港

隨著港區國安法頒布實施，外界擔心香港的開放投資環境即將改變，有專家指重視環境、社會和公司治理（Environmental, social and corporate governance, ESG）原則的投資者或重新評估是否將資金投入香港。

美國國會日前通過《香港自治法》，東方資本研究公司（Orient Capital Research）常務董事Andrew Collier表示，雖然美國國會和總統特朗普（Donald Trump）已就香港問題作政治聲明，就香港日益壓迫的政治氣氛聲援港人，但歐洲和美國基金會否因目前所見的情況而採取立場卻是另一回事，而在國際資本流動中，ESG投資相當重要。

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匯豐銀行支持港區國安法，美國大型資產管理公司Federated Hermes早前對此表示關注，Collier認為這種憂慮可能僅是冰山一角。他續指，其他基金有可能被工會推動，並就港區國安法作出反制措施，「例如，美國退休教師基金並不會對香港的情況感到非常滿意。」

他認為，大型基金亦可能重新調整在香港的投資協議和運作方式，使香港的國際金融中心地位受影響。

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