【TikTok】退出香港後 會否換成內地版「抖音」？

▲ 【TikTok】退出香港若成真 換成內地版「抖音」？

移動社交程式TikTok據報打算退出香港市場。TikTok本是中國開發應用程式，消息引起外界好奇和猜測。TikTok近日多面受敵，因應中印衝突在印度受到抵制之餘，更面臨美國政府有意封殺。港區國安法實施下，TikTok決定退出香港，不禁令人懷疑是否要換成內地版程式「抖音」。

Google、Facebook、Twitter等美國科企鑑於港區國安法生效，停止有需時與香港政府分享用戶資料政策之際，中國科企似乎也捲入風波。路透社報道，TikTok計劃退出香港市場，預料數日之內執行。

TikTok由北京科企字節跳動開發，亦即內地盛行社交媒體抖音的國際版本。TikTok擬退出香港消息傳出前，美國國務卿蓬佩奧向傳媒指出，華府「肯定在考慮」禁用抖音。

【港區國安法】抖音據報退出香港 美國澳洲擬禁抖音

【港區國安法】Facebook等拒港府索用戶數據 蘋果僅指正評估

美國陣營國家向來不滿中國科企走出國際，指控威脅他們國家安全；TikTok亦頗為在意這一點，花了不少力氣來嘗試將自己形象與內地保持距離，例如將數據庫設於新加坡、向第三方專家開放內容調控過程，並聘請了迪士尼前高層Kevin Mayer擔任行政總裁。

TikTok對香港表態更是耐人尋味。TikTok發言人向路透社稱，停止香港業務，是因應近期事件所作決定（In light of recent events）。這單單一句可謂模棱兩可，可以有各種解讀。科技新聞網站TechCrunch就猜想，TikTok在香港今後會否換成由內地審查的抖音。

不過，TikTok退出香港對公司戰略影響相信不大。TikTok表示，截至去年9月在香港只有15萬用戶，而TikTok今年4月全球下載量達20億次。

【中芯國際】股價走起 外媒唱淡：落後台積電2代

震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國

【港區國安法】英國制裁侵人權者 外相不排除制裁林鄭

【BNO】移民褫奪中國籍？「視乎英國實制行動」反制

英國料快封殺華為 中方嘲向外國勢力屈服

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之