【新股IPO】內地短視頻及娛樂綫上服務平台Netjoy擬集資1億美元（約7.8億港元）

早於6月遞交上市申請的Netjoy，是內地短視頻及娛樂綫上內容服務供應商，消息指公司計劃集資約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為海通。Netjoy成立於2012年，收入來源主要向廣告主及廣告代理提供線上營銷解決方案及在公司自營花邊平台上，為廣告聯盟及廣告主提供廣告版面產生收入。

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是次集資所得，將用於加強研發機器學習及AI能力改善信息技術基建、透過擴大廣告主及媒體合作夥伴群以及達致多元化收入資源擴張業務等。Netjoy主要通過抖音、抖音火山版、西瓜視頻及快手等網絡平台向廣告主及廣告代理商，提供在線營銷解決方案（包括獲取用戶流量、廣告素材製作及廣告效果優化）；以及通過自身的花邊平台向廣告聯盟、廣告主提供的廣告位產生收入。

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根據艾瑞諮詢，於2019年按短視頻廣告的用戶流量消耗量，以及投放於短視頻平台的效果廣告的用戶流量消耗量計算；公司為中國第三大營銷解決方案供應商，市場份額分別為3.6%及6.3%。按2019年中國平均每DAU計算，公司也在所有泛娛樂信息網站中排名第一。

受惠短視頻的興起，公司自2017年以來經歷了快速增長。2017至2019年，公司收入由人民幣2.35億元大幅增至23.13億元（單位下同），複合年增長率為213.5%，年內溢利由3,300萬元增至7,290萬元，複合年增長率為48.6%。

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