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【樓市成交】瓏璽2房劈204萬元成交 呎價僅2.28萬 屋苑呎價1年內大瀉29%

股樓投資 15:45 2020/07/07

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港區國安法登場後，市場對樓市前景看法不一，部份業主為求沽貨，願意大幅劈價離場。近日市場錄得大角咀瓏璽6A座高層C室的二手成交，業主劈價幅度近15%，業主持貨9年只賺16%，大幅跑輸大市。

【新盤出擊】KOKO HILLS旺場但未敢進取 原價加推80伙折實均價2.15萬元

利嘉閣地產首席聯席董事蔡詠詩表示，上述單位實用面積約524方呎，為兩房間隔，望開揚景觀。單位由今年5月初開始放盤，原業主開價1,400萬元，經議價後減價204萬元或約14.6%，最終以1,196萬元成功沽出，折合實用面積呎價約22,824元。據悉，原業主於2011年8月，以約1,033.1萬元購入上述單位，持貨近9年，現轉手帳面獲利約162.9萬元，物業升值約16%。事實上，中原城市領先指數（CCL）自2011年8月至今，期內升幅高達80%，原業主持貨9年帳面只賺16%，賺幅明顯跑輸大市。

【樓市現象】唔通又同港區國安法有關﹖持貨29年長情業主沽峰景大廈2房　

由新地（00016）發展的瓏璽，為該盤為區內呎價最高、最豪的屋苑之一，瓏璽1座39樓實用面積約2,826方呎、連平台的特色單位，於2012年以1.5億元成交，實用面積呎價達5.3萬元，創下奧運站一帶住宅最高呎價紀錄。該盤的成交量一向不多，據代理的數據，屋苑對上一宗成交為6月初時，2座低層C室，實用面積885平方呎，以1,788萬元成交，成交呎價約20,113元。換言之，屋苑近月成交呎價約為21,469元水平，較屋苑去年7月時平均呎價約30,315元水平，目前呎價已大跌約29%，跌幅甚大。

【樓市現象】港區國安法生效後業主加快沽貨 市場再湧現減價10%成交

 

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撰文 : 陳詠妍

CCL 瓏璽 港區國安法 放盤

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