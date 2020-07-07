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【A股布局】外資持股有限制　超越「禁買綫」將暫停買入

股樓投資 18:36 2020/07/07

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外資爆買A股，有個別A股再度超越「禁買綫」，需要暫停買入。根據深交所的披露，外資（QFII/RQFII/深股通）合計持有美的集團（深：000333）的比例已突破28%，換言之，深股通將暫停接受買盤，只接受賣盤。

原來，根據規定，境外投資者對境內證券投資，有下列的持股比例限制。

其他文章：【A股布局】1年目標與現價相若　高盛暗示A股升市難持久

第一，單個境外投資者對單個上市公司的持股比例，不得超過該上市公司股份總數的10%；

第二，所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數的30%。

其他文章：【宏觀中國】外資搶購A股　人民幣升穿7算無難度？

關於第二項規定，在實際操作上，當持股比例達26%，視為警戒綫；超過28%的「禁買綫」，將會暫停接受買盤，直至總持股比例下降至26%以下；如果持股超過30%，將會啟動強制賣出的機制，按照「後買先賣」的原則將超出部分出售。

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撰文 : 高式古

外資 深圳證券交易所 A股 深股通

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