【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽

▲ 香港新增9宗新冠肺炎本地個案

衛生防護中心公布，香港過去24小時新增9宗本地確診個案，另有兩個初步陽性個案，確診個案包括85歲居於安老院舍的女士、曾去坪石邨「彬記」的61歲的士司機、28歲男子，另有一名68歲「佐敦新發茶餐廳」待應、一名「石門豐鍋雞煲」廚師，一名在九龍醫院資訊科技部40歲員工，他曾去過香港迪士尼；未找到源頭的66歲女患者、29歲男患者。

香港疫情反彈，香港地產股、零售股和濠賭股午後表現急轉弱，九龍倉置業 （01997） 跌5.7%、信和置業 （00083） 跌3.5%，為表現最差恒指藍籌股。

其他本地主要地產發展商，新鴻基地產 （00016） 跌3.2%、長實 （01113） 跌2.6%、恒基地產 （00012） 跌3.3%、新世界發展 （00017） 跌3.7%。

零售股或商場股方面，莎莎國際 （00178） 跌3.7%、希慎 （00014） 跌3.5%。領展 （00823） 跌1.2%。

澳門、香港和廣東原部署「健康碼」制度，重新便利出行，濠賭股也同樣受香港疫情所累，金沙 （01928） 跌4.2%、銀娛 （00027） 跌2.6%、澳博 （00880） 更跌4.1%。

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