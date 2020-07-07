瑞銀：不認為中概股摘牌造成大影響

▲ 瑞銀指，市場波動或帶來入市機會。

瑞銀資產管理環球新興市場與亞太股票主管黃義旗表示，不認為中概股被撤銷上市地位會帶來較大影響，因為美國《外國公司控股責任法案》允許公司3年時間遵守相關規定，且現時部分中概股已尋求其他地方上市，儘管失去部分美國投資者，也會有中國投資者填補。

他指，新冠肺炎疫情短期內對資本市場有嚴重影響，相信長遠影響較小。現時市場波動導致股票估值低於基本面，或給入市提供一個機會。疫情爆發令亞洲市場加速發展，部分企業的業務由綫下轉綫上，中國則側重服務和消費、增加科研開支，而亞洲其他國家的製造業興起。

瑞銀資產管理亞太區固定收益主管貝斯高看好大型內房股，因為隨著中產人口增加及城鎮化將帶動相關需求、內地樓價回升，看到房產商的盈利也在改善。此外，他指出，儘管目前市場信心改善，但亞洲信貸息差仍處於全球金融危機時候的水平，因此為亞洲高收益債券投資者提供相當吸引的機會。

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